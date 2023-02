Daniele scopre che cosa ha detto Edoardo nel van e scoppia il putiferio: la lite prima della diretta

Scoppia la lite nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo Donnamaria e Daniele dal Moro: ecco che cosa è successo

Oggi pomeriggio Alfonso Signorini non si è collegato come di consueto con la casa del Grande Fratello VIP 7 per dare le anticipazioni della puntata, avendo partecipato, come molti altri colleghi, al funerale di Maurizio Costanzo. Ma forse non avrebbe potuto raccontare molto di quello che è successo proprio negli ultimi minuti. Edoardo Donnamaria e Daniele dal Moro hanno avuto una accesa discussione. Tutto è iniziato da alcune cose dette e non dette e forse anche dal famoso mistero di quello che i 4 del van, avrebbero detto sul conto dell’imprenditore veneto. Daniele ha quindi accusato Edoardo Donnamaria, di non aver mai speso delle parole per lui, mentre invece, a differenza sua, il Dal Moro, ci sarebbe sempre stato. Ha parlato di come è stato una spalla, ma che invece in lui, non ha mai visto nulla di tutto questo. Ma il Donnamaria non ci sta e ribatte: “E quante volte le ho spese in negativo?” questa la difesa di Edoardo che sostiene di non aver mai detto qualcosa di sbagliato od offensivo nei confronti di Daniele. Ma il VIP non sente ragioni e afferma: “Fino a prova contraria, chi si è esposto per te sono io”.

Si accende la lite nella casa e scoppia la bufera tra Edoardo e Daniele: i fatti

Le accuse si cumulano fra i due concorrenti, rivangando diversi episodi del loro rapporto. Per Daniele, Edoardo ha un comportamento scorretto, comportandosi come gradasso soltanto con le parole, non dimostrando mai il suo valore nei fatti. Edoardo tira fuori altre cose successe giorni fa, nella discussione interviene anche Antonella Fiordelisi ed è caos. Daniele poi arriva a quello che è forse il nocciolo della situazione, quello che è successo nel van. Ripensando a quei filmati, si è reso conto che Edoardo ha riso alle battute fatte e forse avrebbe dovuto avere un atteggiamento diverso. Donnamaria spiega che è stato il Tavassi a farla, lui ha solo riso.

Poi Daniele lo accusa: “Sei un leone a parole, solo con Antonella” e spiega che più volte ha cercato di mediare tra i #Donnalisi per fare in modo che i due VIP potessero ritrovare la pace, ma a nulla è servito. Per poi dire: “Edoardo, tu non sei un amico”. Le precise parole di Daniele sono state: “Sei un leone solo qua dentro solo a parole con Antonella, dopo quando devi tirar fuori le palle sei sempre a zero… io ho sempre fatto la scelta migliore per te, lo capisci o no? E non hai nemmeno l’umiltà di dirmi che effettivamente non sono stato una merd*. Ma che ridi? Io ti piglierei a pizze.“

Il radio speaker si sente offeso a sua volta, spiegando che da una semplice lista e per una semplice battuta si è scatenato un inferno e che non sente di aver ricevuto molto supporto e amicizia da Daniele, il quale sottolinea di aver davvero creduto nel loro rapporto: “Che tu ci creda o no, prima a te ci tenevo”. Non finisce qui perchè pare che Daniele, sia stato informato, non si sa bene di cosa in confessionale. E infatti il Dal Moro ne ha ancora per Edoardo: “Resta il fatto che tu parli male di me e tu no! Ciccio, ma serio stai parlando? Vuoi che ti dica che cosa mi hanno detto in confessionale l’altro giorno quando eravate qua? Meglio che ti metti la lingua nel cul*, fidati!”. Quindi è vero che ci sono state altre cose e che dobbiamo aspettarci una puntata scoppiettante del GF VIP questa sera? Staremo a vedere…