Edoardo Tavassi rivela a Daniele che cosa ha detto nel Van: la reazione

Edoardo Tavassi ha spiegato a Daniele dal Moro qual è la frase che ha detto con il microfono spento, ritenuta da Signorini gravissima: ecco la sua reazione

Quando Alfonso Signorini è entrato nello studio del Grande Fratello VIP 7 parlando della notte dei lunghi coltelli, una notte Carbonara ( che non stava per la pasta ma per una notte fatta di cospirazioni, bugie, intrighi) abbiamo tutti pensato che in quel van, fosse successo di tutto. Che ci fosse stato un incontro a 4, che Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Micol Incorvaia avessero detto la qualunque. Che uno di loro avesse rivelato un segreto, che ci fosse stato un commento di quelli che cambiano per sempre le sorti di una persona. E invece che cosa avevano fatto? Parlato di cose successe fuori cose che, udite udite, fanno tutti. Il primo a farlo è stato Antonino, ma lui non è mai stato punito. Hanno scherzato, hanno raccontato aneddoti ( Edoardo Donnamaria messo in croce quando la prima a dire cose volgari sul rapporto tra lei e il romano è la Fiordelisi, quando uscirà avrà modo di ammirare la compilation di video che la riguardano). E Signorini ha fatto credere che il Tavassi abbia offeso Daniele e Oriana. Con una frase di quelle che non si possono ripetere, dice. Peccato però che poi il Tavassi abbia raccontato tutto a Daniele, il quale non è sembrato particolarmente turbato da questa cosa, anzi.

Edoardo Tavassi racconta a Daniele che cosa ha detto su di lui

Alla fine della puntata, Daniele ed Edoardo si sono parlati, in modo da confrontarsi dopo quello che è accaduto in diretta. Edoardo ha spiegato al suo amico: “Facevamo battute sul politicamente scorretto. In un’ora abbiamo detto di tutto. Sì è stata tra le serate più divertenti. Abbiamo sgravato proprio, se c’eri tu Oriana te sentivi male dalle risate.“

Tavassi ha continuato: “Dani ti stavamo prendendo in giro come faccio io sempre. Non c’è nulla di male fidati. Io sono andato easy su di te, perché sono le battute che ti faccio davanti sempre. Alfonso ti ha detto che non scherzavo? Fratè ho fatto le stesse battute a te sul fatto che sai. Ti sto spiegando come è andata, era tutto a ridere, divertente. Non mi sono mai divertito così tanto come quella nottata.“

E ancora: “Ho detto cose politicamente scorrette e non c’era una cosa seria. Non hai capito, sembrava di stare fuori. Con te scherzo sempre, era una cosa tipo quella che ti ho detto l’altro giorno ‘vieni nel van con me e baciamoci’. Se poi te decontestualizzi la battuta…”.

Poi ha spiegato nel dettaglio cosa ha detto: “Dani se io pensassi che fosse vero e che tu fossi gay io non scherzerei in questa maniera. Non ti direi mai di baciarci o di fidanzarci. Tu mi conosci e sai che battute faccio. Poi sia chiaro, io ho fatto la battuta e Donnamaria ha solo riso non ha detto altro. Ma era una battuta sul fatto che ci piacciamo. Una roba tipo ‘Se Oriana gli dicesse ‘guarda io c’ho… allora Daniele ci…’. Questo era il senso della cosa che ho detto”. Sembra evidente che Tavassi abbia detto una frase tipo: “Se Oriana avesse il ca*** Daniele ci andrebbe subito”. Una frase davvero di quelle che possono far finire una amicizia, soprattutto se dici le stesse cose al diretto interessato h24 anche in faccia.