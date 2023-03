Antonella Fiordelisi pensa che Tavassi sia innamorato di lei. Guendalina esplode: “pazza”

Guendalina Tavassi perde la pazienza dopo le parole di Antonella Fiordelisi su suo fratello: pensa che si sia innamorato, lei risponde per le rime

Durante la puntata del Grande Fratelli VIP 7 ieri sera, Guendalina Tavassi proprio non ha compreso l’accanimento che c’è stato da parte di Sonia Bruganelli nei confronto di suo fratello. Sui social quindi ha risposto a modo suo alle parole della opinionista del reality di Canale 5, stentando a credere che ci potesse essere un attacco di quel genere in diretta, senza che la persona chiamata in causa, potesse replicare. La Tavassi ha dato della strega con il porro, citando la Ferruzzi, alla Bruganelli, e ha preso ovviamente le parti di suo fratello; stesso atteggiamento ha avuto la madre di Edoardo Tavassi, completamente schifata da quello che stava succedendo in diretta su Canale 5. La Tavassi però ha avuto anche qualcosa da dire nei confronti di Antonella Fiordelisi. L’influencer, oltre che a commentare ogni battuta di Tavassi, senza lasciarlo quasi mai parlare, una volta in confessionale, lo ha nominato. E fin qui nulla di eccezionale. Quello che la Tavassi, non ha compreso, è stato il corredo messo alle motivazioni che l’hanno portata a fare il nome di suo fratello.

Guendalina Tavassi sbotta contro Antonella Fiordelisi sui social

La Fiordelisi , in sede confessionale, ha detto ad Alfonso Signorini che Edoardo Tavassi è ossessionato da lei. “Penso che si sia innamorato di me” ha detto la Fiordelisi spiegando al conduttore che ogni volta che passa in casa, e si avvicina al Tavassi, lo sente parlare di lei. Di fronte a queste parole, Guendalina sui social, ha perso la pazienza, stentando a credere che Antonella, rinominata da lei Tontonella, potesse pensare una cosa simile. “Ma questa è completamente pazza, tu sei l’esatto esempio di tutto quello che mio fratello detesta in una donna” ha scritto in una storia sui social la Tavassi.

Il pubblico adesso si aspetta magari un altro faccia a faccia tra la Fiordelisi e la sorella di Edoardo Tavassi. Succederà? Per come si stanno mettendo le cose, sembra difficile, ma visto che manca un mese, e di qualcosa si dovrà anche parlare, possiamo davvero aspettarci di tutto.