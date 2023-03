La famiglia di Tavassi scende in campo contro Sonia Bruganelli

La famiglia di Edoardo Tavassi prende le sue difese dopo il duro attacco si Sonia Bruganelli in diretta: ecco che cosa è successo

Emanuela Fuin e Guendalina Tavassi, mamma e sorella di Edoardo, durante la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 2 marzo 2023, non sono rimaste in silenzio. Di fronte alle accuse molto pesanti che Sonia Bruganelli ha rivolto a Edoardo, accusandolo di essere una persona subdola, un manipolatore interessato solo al gioco e non al resto, la famiglia del Tavassone è scesa in campo. La prima a lanciare pesanti accuse è stata la madre di Edoardo che si è chiesta se davvero una opinionista possa fare una sorta di monologo di quella portata, denigrando un concorrente . “Gli hanno dato del burattinaio e del manipolatore, non esiste il diritto di replica e di difesa?” si è chiesta la madre di Edoardo Tavassi, basita da quello che ha visto nella diretta del GF VIP. Ha fatto anche notare che forse i maleducati non sono i concorrenti nella casa ma la persone che stanno fuori. E poi, dopo che Signorini ha invitato i fan del reality a non usare i social nel modo sbagliato, la mamma di Edoardo ha fatto notare che sono gli stessi opinionisti a incitare all’odio chi da casa guarda il programma ( riferendosi alle parole di Sonia su Edoardo).

Le parole di Guendalina Tavassi

Se la madre di Edoardo lo ha difeso a spada tratta, non da meno è stata Guendalina che ha ricordato a Sonia che suo fratello ha partecipato solo a due reality in tv, il GF VIP 7 è appunto il secondo e che nella vita ha un lavoro vero. Ha definito la Bruganelli la strega con il porro, pronta a tutto pur di difendere la sua protetta ( che sarebbe Antonella Fiordelisi). Un parere, a distanza condiviso da Edoardo che nella casa, dopo la diretta del GF VIP, si è sfogato contro Sonia, dicendo le stesse cose di sua sorella a facendo notare che l’astio della Bruganelli a suo dire, dipenderebbe proprio dal fatto che il Tavassi, non sia amico della sua protetta, ossia della Fiordelisi.

E siamo solo all’inizio perchè di certo mamma Emanuela e Guendalina continueranno a farsi sentire in queste ore sui social, non molto felici di come Edoardo è stato trattato nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7.