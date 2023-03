Neppure il trash più trash salva il GF VIP 7: sotto il 20%, Rai 1 vince

Il giovedì sera vede la vittoria di Che Dio ci aiuti 7 su Rai 1: l'ennesima puntata super trash del GF VIP 7 non accende l'interesse del pubblico

Ennesima puntata del Grande Fratello VIP 7, ennesimo risultato mediocre. In una prima serata, quella di Canale 5, dove ormai il pubblico non riconosce più il bello dal brutto. Ne è dimostrazione che, ascolti bassi a parte, il reality condotto da Signorini faccia più ascolti di uno super show come quello di Michelle Hunziker. Si perchè in fin dei conti, il pubblico si lamenta sempre delle liti trash, del pattume che circola in tv ma poi quando c’è un programma garbato e pulito come Michelle Impissible, non lo guarda. Ma torniamo agli ascolti del 2 marzo 2023. La vittoria è andata a Rai 1, che fa il doppio degli ascolti per numero di spettatori con Che Dio ci aiuti 7 e qualche punto di share in più ( ieri la puntata è finita ancora prima delle 23,30). La fiction di Rai 1, che non sta neppure brillando per ascolti, ha comune vinto la serata e portato a casa un buon risultato. Ci si avvia tra l’altro, al gran finale.

Gli ascolti del 2 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 ha registrato una media di 4.203.000 telespettatori, share 21,5%: nella prima puntata 4.500.000, 21,18% e nella seconda, in seconda serata, 3.907.000, 21,84%. Rispetto alla puntata in onda al martedì sera della passata settimana e anche all’ultima in onda, ha fatto meglio. Una lieve crescita per la serie con Francesca Chillemi. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7 (live) ha ottenuto 2.574.000 telespettatori, share 19,35%. Una puntata piena di litigate, molte delle quali fomentate anche da chi nello studio dovrebbe portare armonia e pace, non ha riscosso il grande interesse del pubblico. Manca poco alla finale: un mese.

Su Italia 1 il film Harry Potter e i doni della morte: Parte II ha registrato un netto di 1.099.000 telespettatori, share 5,61%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha registrato 951.000 telespettatori, share 4,68%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 834.000, 5,53%.Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 818.000 telespettatori, share 5,33%. Su Rai 2 il film John Wick 3 – Parabellum è stato visto da 715.000 telespettatori, share 3,78%. Su Nove il film Femmine contro maschi ha registrato 373.000 telespettatori, share 1,9%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 326.000 telespettatori, share 1,6%.