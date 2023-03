Matrimonio a prima vista Italia 7, Mattia e Giulia: la coppia nonsense

Mattia Benedetto e Giulia Martello sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 7: sono ancora una coppia o hanno divorziato?

L’8 marzo 2023 andranno in onda in chiaro le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 7, che è al momento disponibile invece in streaming su Discovery Plus. Nuovi episodi in onda su Real Time per scoprire tutto, ma proprio tutto, sulle tre coppie che si sono messe questa volta in gioco per l’esperimento di un matrimonio a prima vista. Oggi vogliamo parlarvi della coppia formata da Mattia Benedetto e Giulia Martello. La scelta degli esperti, ci ha un po’ stupiti, in merito alla decisione di mettere insieme Mattia e Giulia ma sono bastati pochi episodi per capire il motivo di questa situazione. Come vedrete nella settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia infatti, Giulia non è stata del tutto sincera con gli esperti. Ha infatti manifestato una grande difficoltà nell’avere dei contatti fisici, si è presentata come una persona per nulla romantica, disinteressata a gesti affettuosi. Tutte cose che Giulia ha invece detto a Mattia durante il matrimonio e dopo, ma di cui non aveva mai parlato prima. In una faccia a faccia successivo, Mattia ha chiesto a Giulia come mai non ne avesse parlato e lei sapete che cosa ha risposto? “Me lo sono dimenticata, non l’ho detto perchè non ci ho pensato“…Ma come fai a non parlare di una tua a quanto pare, costante difficoltà nell’abbracciare le persone? Non era sembrata Giulia così fredda, quando ha incontrato le altre spose e invece…Per questo e per molti altri motivi, abbiamo definito la coppia formata da Mattia e Giulia, la coppia nonsense. Andiamo a capire il perchè.

Matrimonio a prima vista Italia 7: chi sono Mattia Benedetto e Giulia Martello

Mattia Benedetto, 36 anni di Cafasse (To), ha studiato informatica, ma lavora come giardiniere nell’impresa di famiglia. È molto legato ai genitori in pensione e alla sorella più grande che ha due bambine. Nipotine che Mattia adora. Tra le sue passioni, i video giochi e i film horror. Gli piace anche organizzare cene e cucinare. Ama la Scozia, tanto da partecipare appena può a feste indossando il kilt. E ama molto i viaggi. Ha i capelli lunghi e un aspetto wild che lo rappresenta.

Giulia Martello, 27, è di Bussoleno (To). Dopo il liceo turistico, ha vissuto 5 anni a Londra, ma di recente è tornata in Italia, dove lavora come impiegata. Figlia unica, adora i genitori: con la mamma si confida e fa spesso viaggi, con il papà va sempre allo stadio. Ama andare per locali, fa molte camminate in montagna con il cane, le piace leggere e visitare musei. Così Giulia si presenta ma poi, facendosi conoscere da Mattia, in realtà, sembra essere una persona molto diversa. Il volta faccia di Giulia, lascerà parecchio basiti gli esperti che spiegheranno questo cambio di rotta in un solo modo. La ragazza non è attratta fisicamente da Mattia e invece che dirgli questo, ha iniziato a mettere insieme una serie di bugie, che hanno fatto malissimo all’esperimento. I due, durante il viaggio, hanno parlato praticamente del nulla. Lei eternamente preoccupata al pensiero di avere del cibo nei denti, ha commentato il suo modo di fare: “meglio che veda da subito il peggio di me o come sono davvero”. Peccato che nessuno lo abbia capito. Per fare un esempio pratico: Giulia dice di sognare di fare un viaggio da sola, che le piacerebbe molto. Quando suo marito come chiede come mai non lo abbia mai fatto risponde: “perchè alla fine mi piace sempre stare con gli altri, per condividere…”. Insomma non mostra mai la sua vera faccia e non dice mai che cosa prova realmente. Gli esperti si sono convinti del fatto che Giulia abbia raccontato una serie di bugie sia prima, che durante, che dopo. E se n’è accorto anche Mattia che tra l’altro, rientrato in Italia, dopo aver portato molta pazienza con la ragazza, senza mai arrabbiarsi, è stato anche offeso. Giulia, davanti a una delle altre coppie che hanno partecipato al programma, ha infatti avuto poco tatto nei confronti di Mattia. Il ragazzo si è complimentato con lei in modo carino per come fosse vestito e lei ha risposto: “io invece non mi ricordo come ti vesti, non ci ho mai fatto caso perchè non ti ho mai guardato“. Queste e altre frasi hanno portato Mattia a decidere di voler interrompere, momentaneamente la conoscenza, tanto da organizzare con gli altri mariti e le altre mogli, anche una festa per il divorzio…

Mattia Benedetto e Giulia Martello sono ancora una coppia o hanno divorziato?

Come detto, per il momento su Discovery non ci sono tutti gli episodi di Matrimonio a prima vista Italia 7. Non sappiamo quindi che cosa è accaduto nella puntata della scelta finale. Fatto sta che ci sembra molto difficile anche solo immaginare che Giulia e Mattia siano ancora una coppia, anche perchè in realtà non lo sono mai stati. A meno che gli ultimi due episodi non sconvolgano ogni equilibrio, possiamo aspettarci, quasi senza dubbi, che questa coppia arriverà al divorzio. In ogni caso, vi daremo tutti gli aggiornamenti dopo le puntate di Matrimonio a prima vista finali.

