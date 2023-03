Matrimonio a prima vista Italia 7, Simona e Gennaro: la coppia dei silenzi col broncio

Simona Viola e Gennaro Vergara sono una delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 7: conosciamoli meglio

Dall’8 marzo 2023 andrà in onda su Real Time, Canale 31 del Digitale Terrestre, la settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia 7. Noi però, come ben saprete, siamo dei fan del reality di Discovery, per cui abbiamo già visto per voi i primi sette episodio di Matrimonio a prima vista Italia 7 e siamo in grado di raccontarvi molto di quello che vedremo nei prossimi mesi su Real Time. Ci concentriamo su una delle tre coppie, quella formata da Simona Viola, donna in carriera e imprenditrice insicura dal muso lungo, e Gennaro Vergara, sognatore desideroso di rendere felice la persona che ha al suo fianco. Due caratteri decisamente molto diversi quelli di Simona, che dietro la sua personalità passivo aggressiva, nasconde tante insicurezze, come quella di pensare di non piacere agli ultimi che invece le piacciono. Simona e Gennaro, come capirete sin dal viaggio di nozze, hanno vissuto in modo diverso l’esperienza di Matrimonio a prima vista Italia 7. Lei, ha da subito mostrato il suo lato più tenebroso: lunghi silenzi, continue lamentele, scatti di nervosismo verso la persona che le sta accanto. Gennaro invece, fin troppo gentile nell’assecondare le richieste di Simona. Uno di quegli uomini che ci prova ma che invece, dovrebbe sfoderare un vaffa al momento giusto, peccato che non lo faccia mai.

Non ci resta dunque che conoscere meglio Simona Viola e Gennaro Vergara, la coppia che abbiamo definito dei “silenzi col broncio”.

Matrimonio a prima vista Italia 7: Simona Viola e Gennaro Vergara

Simona Viola, 30, di Viareggio, ma di origini palermitane. Amministra il cantiere navale di famiglia con il padre e i cinque fratelli. Le piace fare sport, andare a cena fuori, passare le serate in discoteca a ballare. Come spiega nel video di presentazione, prima di conoscere il suo nuovo marito, non deve chiedere niente a nessuno. Ha tutto quello che vuole dalla vita e ama anche fare un certo tipo di vita, visto che può permettersi molte cose. Vedendo però le puntate di Matrimonio a prima vista Italia, si noteranno diverse cose. In primo luogo: le paure di Simona che non riesce a lasciarsi andare, e le sue insicurezze. Dietro alle borse firmate si nasconde una donna che forse non ha mai avuto al suo fianco la persona giusta. Glielo spiegherà anche Nada, visto che Simona è convinta di avere bisogno di un uomo che sappia dominarla, che sappia tenerle testa. Ma il problema vero è che lei cercherà sempre di essere “di più” se fino a quando non abbasserò le sue di difese, e quelle barriere che erge da sola, sarà impossibile conoscere chi ha al suo fianco, in questo caso, il buon Gennaro.

Gennaro Vergara, 34, invece è di Reggio Emilia. Lavora nella ristorazione (ora come cameriere), ma sogna di fare il fotografo. È in ottimi rapporti con la famiglia, ha una sorella più piccola già sposata, con una bimba. Appassionato di fotografia, ciclismo e viaggi. Appena può va a correre in bici in giro per l’Italia. E’ pieno di attenzioni per Simona e ha molta, molta pazienza. A volte l’educazione però, è anche il rispetto per una estranea che si conosce da poco, diventano delle armi a doppio taglio. Soprattutto se hai di fronte una donna come Simona, di quelle che ti feriscono con le parole ma ancora di più con i silenzi. Vedremo qualcosa di surreale quando Gennaro proverà a dare un abbraccio al tramonto a Simona, e lei se ne andrà arrabbiatissima. E poi il suo essere contrariata quando Gennaro, pochi minuti dopo, le darà di regali ( che poi Gennaro si, in questo caso hai toppato, sono le basi, quando una donna fa così, la lasciamo da sola a navigare nel suo brodino, poi ti dirà che tu te ne freghi perchè non l’hai cercata, ma intanto avrai dimostrato di essere stronz* al punto giusto).

Simona Viola e Gennaro Vergara sono rimasti insieme dopo la scelta?

Simona ha più volte ammesso, in questo viaggio, le sue colpe, e infatti, una volta tornata in Italia, ha manifestato la volontà di divertirsi, lasciando da parte i silenzi e i muri, e di mettersi in gioco in questo esperimento. Per questo ha voluto conoscere meglio Gennaro, anche nel suo mondo. Tra i due come andrà a finire? Al momento gli episodi di Matrimonio a prima vista Italia 7 disponibili su Discovery sono solo 7 per cui non sappiamo che cosa hanno combinato i protagonisti al momento delle scelte finali. Fare quindi un pronostico risulta difficile, perchè questa coppia è imprevedibile. Se dovessimo dare un giudizio da quello che abbiamo visto, potremmo pensare che mentre Gennaro sembra essere predisposto a una conoscenza, Simona ha già deciso che al suo fianco, ha bisogno di un altro tipo di uomo.

