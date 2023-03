Matrimonio a prima vista Italia 7: Matteo e Irene, la coppia latte e miele

Matteo Riva e Irene Pigneri sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia 7: conosciamoli meglio...

L’8 marzo 2023 arriverà su Real Time la settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia by Discovery. Tante le novità di questa nuova edizione di cui vi abbiamo già parlato ma anche tante cose da vedere e tre le coppie da conoscere. Oggi vogliamo parlarvi della coppia formata da Matteo Riva e Irene Pigneri che è stata da noi ribattezzata la coppia latte e miele. Il motivo? I due sposini che si sono incontrati per la prima volta sul prato, pochi minuti che l’officiante li dichiarasse marito e moglie, sembrano essere la coppia perfetta, almeno a giudicare dai primi sette episodi al momento disponibili su Discovery Plus. Un incastro perfetto quello formato da Matteo e Irene, tanto che gli esperti li hanno anche “usati” per carpire i segreti delle altre coppie…Come vedrete dall’8 marzo, quando su Real Time andrà in onda la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 7, questa edizione sarà molto diversa dalle altre perchè le tre coppie si sposeranno nello stesso giorno, nello stesso posto e a pochi minuti di distanza. Le spose, una volta accompagnate “all’altare” dai loro accompagnatori, si troveranno di fronte tre mariti, poi due e poi uno e viceversa. La prima sposa quindi avrà davanti a sè ben tre possibili mariti, la seconda due e solo l’ultima invece vedrà il “suo sposo”. Qualcosa di diverso rispetto alle precedenti edizioni anche se tutti e sei gli sposi, si sono detti che avrebbero fatto le stesse scelte degli esperti. I più convinti, sono appunto sembrati Irene e Matteo, che sin dal primo sguardo, si sono trovati e hanno capito di essere molto compatibili. Anche noi, da semplici spettatori, avevamo immaginato che fossero la coppia prescelta dagli esperti: lei rossa e dolcissima, lui altrettanto smielato e sensibile. Con in comune due perdite importanti, seppur diverse, Matto e Irene hanno dalla loro anche la “base lavorativa”. Entrambi infatti vivono a Milano e potrebbero essere facilitati anche da questa situazione logistica che gioca a loro favore.

Ma conosciamo meglio la coppia da noi ribattezzata coppia latte e miele.

Matteo e Irene di Matrimonio a prima vista 7: chi sono

Matteo Riva, 29 anni, di Milano. Ha ha studiato Economia. Ora lavora in Banca come consulente. Ha una famiglia tutta al femminile: mamma e due sorelle minori di cui si è sempre preso cura. Non ama parlare di suo padre. Ama il calcetto, fare aperitivi, visitare città d’arte. Nella vita si è guadagnato tutto con le sue forze ed è molto orgoglioso di aver appena acquistato casa. Una piccola casa che sarà la base dopo il viaggio di nozze. Matteo accoglierà Irene prendendosi cura di lei con tante piccole attenzioni. E insieme a lei dividerà anche i ruoli di casa: per Irene le pulizie, per Matteo cucina e stiro.

Irene Pigneri, 32, è nata Milano, ma la famiglia è di Napoli. Laureata in Economia, lavora come manager, direttore operativo e responsabile marketing di un noto brand della ristorazione. Il padre, la sorella e le migliori amiche sono le persone più importanti della sua vita. Appassionata di letteratura e storia dell’arte, ama fare shopping e organizzare feste con gli amici. Purtroppo la sua mamma non c’è più e questa è una delle cose che l’accomuna con Matteo. A differenza però della famiglia del suo neo sposo, la famiglia di Irene è stata in prima linea nel giorno del matrimonio. Matteo infatti era molto dispiaciuto per l’assenza della sua mamma, mentre Irene è stata portata all’altare dal suo papà, che non poteva perdersi questa giornata.

Irene e Matteo si sono goduti il loro viaggio di nozze, si sono avvicinati e scoperti. Tra di loro, pochi giorni dopo il matrimonio, ci sono stati anche i primi approcci fisici. Una luna di miele in pieno stile per Matteo e Irene che si sono coccolati, lasciati andare. Una vera coppia latte e miele tra romanticismi, frasi dolci e scatti da ricordare. Il primo inciampo lo hanno avuto una volta tornati a Milano, quando Irene è sembrata un po’ troppo presa dal lavoro, atteggiamento che ha dato un po’ fastidio al suo maritino. Entrambi però sono avvolti dal pieno stile di vita milanese, per cui Matteo alla fine ha capito quanto sua moglie ci tenga al lavoro.

Matteo e Irene stanno ancora insieme dopo la scelta?

Sulla piattaforma Discovery Plus, al momento in cui scriviamo questo articolo, sono stati caricati solo sette episodi di questa nuova edizione del programma. Non c’è ancora la puntata dedicata alla scelta finale delle coppie. Per cui non sappiamo se Irene e Matteo alla fine abbiano deciso di continuare a stare insieme e abbiamo deciso di lasciarsi. A giudicare dalle prime sette puntate, punteremmo sulla scelta di continuare a stare insieme ma tutto può succedere, visto che gli equilibri, cambiano.