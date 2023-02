Rivoluzione Matrimonio a prima vista Italia 7: cambia tutto, ecco le novità

Su Discovery Plus c'è Matrimonio a Prima vista Italia 7 che si rinnova e cambia tutto: ecco cosa vedremo, le coppie e le novità

Sono disponibili su Discovery Plus i primi episodi di Matrimonio a prima vista Italia e in questa settima stagione, ne vedremo delle belle. Gli esperti infatti hanno deciso di rivoluzionare in qualche modo il format per cui le coppie, andranno incontro a qualcosa che non era mai accaduto prima. Anche Matrimonio a prima vista Italia aveva dovuto affrontare le varie restrizioni ma fortunatamente, questa settima stagione, è stata girata in un periodo un po’ più tranquillo ( dovrebbe collocarsi tra novembre e dicembre del 2022). Tre le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 7 con la prima novità importante: tutti i promessi sposi, hanno passato del tempo insieme. I mariti da un lato, le mogli dall’altro. Hanno quindi avuto modo di confrontarsi da vicino con chi stava vivendo la loro stessa esperienza, avere risposte e condividere, cosa che non era mai accaduta. Ma questa, non è la novità fondamentale di Matrimonio a prima vista 7. Gli esperti, hanno deciso di cambiare schema. In una società sempre più attenta all’apparenza, per via dei social, l’esperimento di questa settima stagione del programma di Real time, va oltre. Gli esperti infatti vogliono dimostrare a chi si è messo in gioco, che le prime impressioni, non sono sempre quelle che contano, come si suol dire. Per questo motivo, il format, è stato decisamente rivoluzionato, almeno dal poco che si è visto nei primi due episodi. E vi spieghiamo meglio il perchè, in attesa che Matrimonio a prima vista Italia vada in onda anche in chiaro sul canale 31 del digitale terrestre.

Matrimonio a prima vista Italia 7 le prime anticipazioni: come cambia la settima stagione

Oltre al rapporto più forte che gli esperti hanno voluto che si creasse tra i protagonisti, decidendo dunque di far passare molto tempo insieme a promesse spose e promessi sposi, ci sono state delle novità anche a livello organizzativo. Le coppie si sono sposate tutte nella stessa location e questa è la più piccola delle novità.

Quando i parenti sono arrivati nel resort che ha ospitato le nozze, hanno capito che c’era qualcosa di diverso dalle passate edizioni. I matrimoni infatti, sono stati celebrati quasi in contemporanea. Il motivo di questa scelta? E’ presto detto: spose e sposi si sono visti insieme tutti per la prima volta. I tre sposi da una parte, le tre spose dall’altra senza sapere quale sarebbe stato lo sposo scelto per ognuna di loro e viceversa. Questo dunque ha scatenato mille emozioni diverse. Pechè in una breve frazione di secondo, tutte le spose hanno cercato di capire quale fosse il loro futuro marito e gli sposi hanno cercato di capire quale fosse la moglie. Ecco qui il gioco delle prime impressioni.

Matrimonio a prima vista Italia 7: le coppie

E ora andiamo alla scoperta dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7. Simona Viola, 30, di Viareggio, ma di origini palermitane. Amministra il cantiere navale di famiglia con il padre e i cinque fratelli. Le piace fare sport, andare a cena fuori, passare le serate in discoteca a ballare. Nella sua clip di presentazione, in stile video di Uomini e Donne tronista, ha spiegato che si è sempre dedicata molto al lavoro. Anche per questo è una donna in carriere realizzata che può permettersi di avere tutto quello che desidera. Al fianco di Simona suo fratello, in questa esperienza, per essere la sua spalla.

Matteo Riva, 29 anni, di Milano. Ha ha studiato Economia. Ora lavora in Banca come consulente. Ha una famiglia tutta al femminile: mamma e due sorelle minori di cui si è sempre preso cura. Ama il calcetto, fare aperitivi, visitare città d’arte. Nella vita si è guadagnato tutto con le sue forze ed è molto orgoglioso di aver appena acquistato casa. Il giorno del matrimonio è rimasto un po’ deluso dalla scelta della mamma che ha preferito non esserci.

Irene Pigneri, 32, è nata Milano, ma la famiglia è di Napoli. Laureata in Economia, lavora come manager, direttore operativo e responsabile marketing di un noto brand della ristorazione. Il padre, la sorella e le migliori amiche sono le persone più importanti della sua vita. Appassionata di letteratura e storia dell’arte, ama fare shopping e organizzare feste con gli amici. Ad accompagnarla all’altare il suo papà, molto emozionato il giorno delle nozze anche perchè la mamma di Irene non c’è più.

Mattia Benedetto, 36 anni di Cafasse (To), ha studiato informatica, ma lavora come giardiniere nell’impresa di famiglia. È molto legato ai genitori in pensione e alla sorella più grande che ha due bambine. Nipotine che Mattia adora. Tra le sue passioni, i video giochi e i film horror. Gli piace anche organizzare cene e cucinare. Ama la Scozia, tanto da partecipare appena può a feste indossando il kilt. Ma ama anche i viaggi in giro per il mondo. E la spiritualità.

Gennaro Vergara, 34, invece è di Reggio Emilia. Lavora nella ristorazione (ora come cameriere), ma sogna di fare il fotografo. È in ottimi rapporti con la famiglia, ha una sorella più piccola già sposata, con una bimba. Appassionato di fotografia, ciclismo e viaggi. Appena può va a correre in bici in giro per l’Italia. Ai suoi amici prima delle nozze, ha regalato ovviamente una foto che mostra loro tre felici insieme prima del si.

C’è molto nord nelle coppie che si andranno a formare in questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Un’altra protagonista è Giulia Martello, 27, è di Bussoleno (To). Dopo il liceo turistico, ha vissuto 5 anni a Londra, ma di recente è tornata in Italia, dove lavora come l’impiegata. Figlia unica, adora i genitori: con la mamma si confida e fa spesso viaggi, con il papà va sempre allo stadio. Ama andare per locali, fa molte camminate in montagna con il cane, le piace leggere e visitare musei. Adesso che non ha più molto musei da scoprire, si dedica alle lunghe passeggiate nei boschi. Non sembra essere pentita della scelta fatta. Sogna davvero di incontrare il suo principe azzurro.

Quando andrà in onda Matrimonio a prima vista Italia su Real Time?

Da una settimana Matrimonio a prima vista Italia è disponibile su Discovery Pluas, dove ogni settimana sarà caricato un episodio di circa un’ora della settima stagione. Dall’8 marzo 2023 invece Matrimonio a prima vista Italia 7 sbarca su Real Time Canale 31 del digitale terrestre.