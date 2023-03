Giorgia Soleri e il viaggio di Pechino express complicato dalle sua malattie: “Sono stata male”

Nonostante malattie e problemi di salute, Giorgia Soleri ha deciso di partecipare a Pechino Express con la sua migliore amica

Quando Giorgia Soleri ha annunciato la sua partecipazione a Pechino Express, molti fan ma soprattutto tanti haters, si sono chiesti ( alcuni in modo gentile altri meno) come avrebbe fatto con le sue malattie e i suoi problemi di salute. Chi conosce Giorgia, scrittrice e attivista, sa bene che si batte da tanti anni per far si che molte malattie di cui poco si parla, diventino note, soprattutto tra le ragazze che spesso soffrono in silenzio. La Soleri, che ha avuto anche modo di farsi conoscere per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, in questi anni ha combattuto diverse battaglie e , come si può leggere anche nei tanti commenti sotto i suoi post, molte ragazze, hanno riconosciuto i sintomi delle malattie che avevano, grazie ai racconti di chi come loro, stava male da tempo. Giorgia è affetta da fibromialgia ma anche da endometriosi e pochi mesi fa, aveva avuto anche un durissimo sfogo sui social, stanca di stare sempre male, stanca di passare le sue giornate tra letto e farmaci. Ed è qui che torniamo al punto di partenza: molti si sono chiesti, come avrebbe fatto ad affrontare un viaggio così complicato, un programma tosto come Pechino express. E tanti l’hanno persino accusata di non stare davvero male, perchè chi sta male, non può fare degli sforzi come quelli che il reality prevede. La Soleri, invece, ha scelto probabilmente di partecipare per dimostrare che le malattie non possono costringerti a una vita di reclusione, ma grazie ai farmaci si può trovare un equilibrio, si possono fare cose, anche se poi, è chiaro, si sta comunque male.

Lo ha spiegato lei stessa, nelle recenti interviste, a pochi giorni dalla messa in onda del programma di Sky.

Giorgia Soleri e Federippi a Pechino Express

“Quando è arrivata la proposta – ha spiegato la diretta interessata -, ho pensato proprio come avrei fatto con le malattie. Ma sarei stata peggio se non fossi partita. Stare male per stare male, almeno ero in India. Sono stata male, infatti, ma la sicurezza è stata avere Federica al mio fianco anche quando ho preso le medicine forti. Il nostro obiettivo era allargare il nostro target, andare oltre i social: io volevo anche ricordare che si può vivere al di là delle malattie”. Federica è la migliore amica di Giorgia e insieme combattono per battaglie molto simili. Per questo hanno deciso di dire si al programma, e di parlare a un pubblico diverso, con la speranza che la loro testimonianza, possa essere utile anche solo a una ragazza.

Vedremo che cosa succederà lungo questo viaggio, anche perchè Giorgia e Federica, si sono presentate come due delle più agguerrite concorrenti. Riusciranno a conquistare il pubblico e avranno portato a termine il viaggio nonostante i problemi di salute di Giorgia?