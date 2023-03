Edoardo e Antonella parlando di futuro e convivenza ma per il Donnalisi c’è una sola condizione

Edoardo e Antonella andranno a convivere una volta terminato il GF VIP 7? I due vipponi a quanto pare non la pensano esattamente allo stesso modo...

Questo pomeriggio nella casa del Grande Fratello VIP 7 tutti i concorrenti hanno iniziato a pensare a quello che accadrà una volta finito il gioco. Alcuni di loro poi hanno pensato alle relazioni, a quello che succederà. Edoardo Donnamaria è stato molto chiaro su quello che è il suo punto di vista: ha 30 anni e ha bisogno di una relazione seria e costante, soprattutto se da vivere con una ragazza che ha conosciuto in un reality dove ha passato con le 24 ore della sua giornata costantemente. Pensando quindi al futuro fuori con Antonella Fiordelisi, il Donnamaria si è detto sicuro di una cosa: o si convive o la relazione non ha senso di esistere. Edoardo ha ascoltato anche il parere degli altri concorrenti, sicuri del fatto che se c’è amore, non è la distanza che fa la differenza ma che si può vivere una relazione anche stando lontani. Edoardo invece non è convinto di questa cosa, tanto da discutere anche animatamente con gli altri. Lo pensava già prima ma considerando quello che c’è stato e c’è con Antonella, non potrebbe pensare di non dormire con lei la notte o di vivere in due città diverse. Il problema è che Antonella Fiordelisi non è del suo stesso avviso.

Edoardo e Antonella pensano al futuro ma non hanno lo stesso punto di vista

Antonella è infatti convinta che due persone che si amano, non hanno bisogno di vivere sotto lo stesso tetto. “Se io devo lavorare a Milano e vivere a Milano e il mio fidanzato in un’altra città non è che io non lavoro” ha detto la Fiordelisi , convinta che si possa stare insieme senza dover per forza vivere nella stessa casa e condividere tutto 24 ore su 24. “Per me invece non c’è nulla da discutere, una volta che siamo usciti da qui, o si va a vivere insieme oppure ognuno se ne va per la sua strada, al massimo un mese o due mesi “ ha detto il Donnamaria che sembra essere più che convinto del suo punto di vista. Il Donnamaria ha ribadito che se sei stato incollato a una persona per sei mesi tutti i giorni, non esiste che esci e vai a stare in due città diverse. “Se non si trova il modo di fare in questo modo, significa che non c’è l’interesse” ha continuato Donnamaria. Non tutti nella casa la pensano come Edoardo e forse anche Antonella ha qualche perplessità su questa che sembrerebbe essere una ennesima imposizione.