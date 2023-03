Niente tatuaggi, niente orecchini per i maschi, niente scollature: il GF VIP diventa il convento VIP

I vip alle prese con il nuovo dress code del Grande Fratello VIP: niente scollature, niente trasparenze e molto altro. Ma c'era davvero bisogno?

Sta succedendo di tutto nella casa del Grande Fratello VIP 7 tanto che molti spettatori iniziano a credere che si sia esagerando per attirare l’attenzione. Difficile infatti credere che sei mesi dopo l’inizio del reality di Canale 5 si siano resi conto dei limiti superati, anche in tema di abbigliamento ( aspettiamo di vedere le nuove puntate di Ciao Darwin per capire cosa si può mostrare in prima serata e cosa no). In vista della puntata comunque, i concorrenti sono in crisi per via di quello che possono indossare o non indossare ma non solo. Poche ore fa Luca Onestini e Andrea hanno spiegato anche a Giaele le nuove direttive su orecchini e tatuaggi, un vero e proprio dress code che sembra rispedire la ragazza nel programma di Real Time a cui aveva partecipato, in convento appunto. Misure e restrizioni così esagerate che molti spettatori hanno persino pensato che fosse tutto uno scherzo organizzato da Luca per prendere per i fondelli la sua amica vippona. Ma a quanto pare, ascoltando bene i commenti che i vip stanno facendo in vista di questa prima serata del GF VIP 7, si capisce proprio che il discorso di Signorini sul look nella passata puntata, nn era una esagerazione, a quanto pare, ci sono davvero dei nuovi “protocolli”. Niente scollature, niente trasparenze, niente camicie aperte, niente orecchini vistosi soprattutto per gli uomini. Ma in che senso? Ce lo chiediamo davvero, perchè quello che sta succedendo nella casa del GF VIP è completamente surreale. In che senso si devono coprire i tatuaggi in prima serata? In che senso gli uomini non possono indossare gli orecchini? Stiamo tornando al 1930 oppure c’è qualcosa che davvero ci sta sfuggendo?

Una nuova era nella casa del GF VIP 7

I telespettatori che stanno assistendo alla fase di preparazione del GF VIP sono parecchio allibiti nel vedere anche le difficoltà delle concorrenti e dei concorrenti nella scelta dei look. E stentano davvero a credere che ci siano imposizioni così severe ma a quanto pare sta accadendo davvero. E tra l’altro nella puntata di oggi, come annunciato in diretta alle 16,40 da Signorini, ci sarà anche un provvedimento verso uno dei vipponi ( anche se ancora non si sa per chi). Insomma una nuova era nella casa del Grande Fratello VIP ma non si capisce bene il senso, il perchè, soprattutto il come e il quando. Perchè ora? E in che modo il look dei concorrenti può disturbare il pubblico più di atteggiamenti aggressivi o modi di fare?