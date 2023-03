Alfonso Signorini annuncia un provvedimento grave stasera: per chi sarà?

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 del 9 marzo ci sarà un provvedimento: contro chi?

Alfonso Signorini era stato molto chiaro nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda su Canale 5: nessuno sgarro, nessun errore. Il Grande Fratello non perdona più e a quanto pare, in questi giorni, dopo il discorso di lunedì sono successe altre cose tanto che nella puntata in onda il 9 marzo 2023 saranno presi dei provvedimenti contro alcuni concorrenti del GF VIP. Le parole di Signorini non sono chiare e del resto era prevedibile che non si sbilanciasse anche per attirare l’attenzione del pubblico per la diretta di stasera. Ha fatto capire che ci sarà almeno un provvedimento molto serio nei confronti di un concorrente anche se dalle sue parole era sembrato che ci fossero state almeno due situazioni gravi da evidenziare. Il conduttore del GF VIP ha comunque spiegato che se ne riparlerà questa sera, in diretta e ovviamente il pubblico ha iniziato a domandarsi, con grande curiosità, per cui sarà il provvedimento. Le ipotesi non mancano: c’è chi ha notato che ieri Daniel dal Moro non ha avuto dei modi troppo educati quando i ragazzi hanno proposto di pulire al posto delle donne e c’è chi invece è convinto che sia arrivato il momento di dare una punizione a Donnamaria, per i suoi atteggiamenti. E c’è persino chi fa dell’ironia: “Questa volta gli toglieranno la maionese” ha scritto un fan sui social.

Provvedimento in arrivo al GF VIP 7: contro chi?

I telespettatori stanno cercando di capire che cosa possa essere accaduto di così grave nella casa e c’è persino chi scrive sui social: “La solita scusa del duro provvedimento detta solo per attirare spettatori, poi non fanno niente. Ancora che prendono per il cul* la gente. Non vi crede più nessuno ormai“. C’è chi punta su Daniele: “Io spero che il provvedimento sia per Daniele, strafottente e irrispettoso nei confronti di tutti! e non venitemi a dire “eh ma sta male” perché lì dentro bene o male tutti hanno problemi ma non si comportano di certo come lui..“. Qualcun altro invece fa notare che Antonella ed Edoardo ieri hanno costruito una capanna e che la cosa potrebbe non essere piaciuta ( fanno sess* tutti i giorni da sei mesi e dicono di ogni con i microfoni aperti…). “Quando Alfonso dice “duro provvedimento disciplinare” significa che al massimo gli tolgono le patatine” ha scritto un altro spettatore. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera del GF VIP per scoprire che cosa accadrà e contro chi sarà preso questo provvedimento.