Edoardo e Antonella prima notte lontani: lei gli manda un regalo, lui scappa da tutti

Prima notte da separati per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: ecco come hanno reagito i due fidanzati del GF VIP

Edoardo Donnamaria è stato squalificato nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 9 marzo e ieri, dopo sei mesi, lui e Antonella Fiordelisi hanno affrontato la prima notte lontani. Una serata molto diversa per i due. La Fiordelisi, dopo aver salutato il suo Edoardo, mentre Signorini ricordava anche il grande affetto per i Donnalisi, ha commentato: “Prendetevi tutti cura di Edo, anche voi in studio” mentre il Donnamaria sarcastico rispondeva: “C’ho mia madre che si prende cura di me, non mi servono di Donnalisi”. E poi la separazione. Edoardo non è stato ammesso nella diretta, cosa parecchio singolare visto che tutti i concorrenti squalificati ( non per bestemmia) su Canale 5 in prima serata ci sono passati lo stesso. C’è una certa Ginevra Lamborghini che staziona in prime time pagata da mediaset dopo la squalifica da 5 mesi, giusto per fare un esempio. Signorini ha rassicurato Antonella, dicendole di stare tranquilla, perchè Edoardo ha capito che cosa è successo. Sui social invece si rincorrono anche altre voci, voci secondo le quali, il Donnamaria era ovviamente scosso. Dopo sei mesi di reclusione, esci all’improvviso per una squalifica, è facile pensare che non ci sia nulla da festeggiare, anzi. Parrebbe che Edoardo non abbia voluto incontrare nessuno una volta fuori dalla casa del GF Vip e che sia tornato a casa con i suoi genitori, arrivati a Cinecittà per recuperarlo. Lo stesso Signorini in diretta aveva detto ad Antonella: “Se lo conosco, a quest’ora probabilmente ti starà guardando in tv da casa”.

Il regalo di Antonella per Edoardo

La Fiordelisi, dopo aver aspettato la fine della puntata, e aver pianto diverse lacrime, ha pensato di fare qualcosa per il suo fidanzato. Si è sentita anche in colpa per la sua squalifica anche se tutti i compagni le hanno detto di non preoccuparsi, perchè a sbagliare era stato il Donnamaria, con i suoi atteggiamenti.

Antonella per far sentire la sua presenza a Edoardo, ha deciso di fargli un regalo speciale. Ha pensato a cosa potesse mettere nell’ultima valigia che era rimasta ancora in casa, qualcosa che lui trovasse, una volta aperta. Giaele le ha suggerito di mettere le ciabatte con il pelo fucsia che Edoardo le nascondeva sempre. E poi forse anche un bigliettino con parole d’amore. Edoardo invece non ha rilasciato nessun commento sui social, vedremo nelle prossime ore se dirà qualcosa su questa amara squalifica.