Urla nella notte, parolacce e scatta la censura: vipponi preoccupati per la possibile squalifica

Nottata complicata al GF VIP: scoppia l'ennesima lite e le urla non mancano. Anche stavolta la regia decide di censurare: si teme una nuova squalifica?

Dopo quello che è successo ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 regna il terrore. Nonostante questo i concorrenti, almeno alcuni, continuano a usare dei toni che davvero, vanno contro ogni logica ed educazione. Ci stupisce una cosa: come si sia potuto tollerare tutto questo per sei mesi, visto che di cose gravi in quella casa ne sono accadute, e anche parecchie e adesso le punizioni stanno arrivando per delle bazzecole ( abbiamo capito che il limite si è superato ma forse non si doveva arrivare a questo punto). In un clima parecchio surreale e forse anche un po’ di terrore, il post puntata di ieri del GF VIP è stato parecchio strano. L’unico protagonista, in negativo, è stato Daniele dal Moro che ha continuato con il suo classico atteggiamento. Parolacce e toni esagerati contro Oriana Marzoli, e per l’ennesima volta la regia costretta a censurare tutto. Subito dopo la discussione, Oriana ha parlato con i suoi compagni, spaventata dal fatto che ci possa essere una squalifica.

La lite tra Daniele e Oriana nella notte

Della litigata tra i due si è capito molto poco, anche perchè la regia ha poi staccato. “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Senti io nemmeno voglio parlarti basta! Ciao te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Ma nessuno guarda!“ ha urlato Daniele contro Oriana. Ovviamente anche Oriana ha risposto e ovviamente i toni si sono alzati: ”Adesso mi vuoi far passare come una persona di emme quando non lo sono, adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Adesso mi vuoi far passare come una m ma io non lo sono e tu sei...”. La regia ha poi staccato e Oriana, parlando con Micol successivamente, ha detto di essere anche preoccupata per questa discussione, teme di aver usato della parolacce, cosa che ha fatto di certo Daniele. La Incorvaia l’ha rassicurata ma ormai i concorrenti si aspettano davvero di tutto, visto quello che è successo a Edoardo Donnamaria ma anche al Tavassi, che nel corso della puntata di ieri è stato ammonito.

Quello che dovrebbe essere un reality divertente e leggero, fatto anche di momenti di confronto e di scontro, in questa settima edizione non lo è mai stato. E sono mesi che lo ripetiamo, peccato che tutti se ne siano accorti quando ormai la situazione, era degenerata.