Daniele rischia la squalifica, minaccia di andare via e lascia Oriana: tutto in una notte

Daniele Dal Moro rischia di essere il prossimo squalificato dal GF VIP ? Il veneto urla contro Oriana e poi la lascia

Serata particolarmente difficile per Daniele dal Moro, molto provato anche dall’eliminazione di Edoardo Donnamaria. Il pubblico del Grande Fratello VIP non ha molti dubbi: il veneto potrebbe essere il prossimo a rischio eliminazione. O meglio, a rischio squalifica. Anche ieri sera infatti ( come era successo in altre situazioni) Daniele dal Moro alla fine della puntata è esploso, infervorato per quello che è successo con Oriana Marzoli. Contro di lei ha usato parole molto forti e toni disturbanti. Il fatto che la regia per l’ennesima volta abbia censurato il momento, non ha impedito ai telespettatori di comprendere che cosa stesse accadendo. Non solo, tra Oriana e gli altri hanno anche parlato dell’atteggiamento di Daniele tanto che i telespettatori nottambuli, incollati alla tv questa notte, hanno anche iniziato a ipotizzare che per Daniele ci sia una squalifica in arrivo, visto quello che è l’andazzo del rush finale del GF VIP. Il Dal Moro dal canto suo ha avuto una serie di sfoghi con gli altri concorrenti, ha parlato con Milena e ha anche detto di voler andare via, come Micol ha anche riferito a Oriana. E via parolacce, atteggiamenti poco consoni. Insomma tutto quello che succede da settembre e che nessuno ha pensato bene di interrompere.

Daniele dal Moro mette fine alla sua storia con Oriana

Parlando con Milena Miconi, subito dopo la puntata, Daniele ha provato anche a spiegare quali sono i motivi che lo portano ad allontanarsi da Oriana. Ne aveva già parlato in una lunga chiacchierata con Signorini alla fine della puntata ma ha voluto ribadire alcuni concetti. Daniele non ha gradito che Oriana se ne sia andata nel blocco dedicato a Davide: “Ma poi quella nel blocco di Davide va fuori a fumare. Ma ti pare normale? Lui è un concorrente che è stato mesi con noi, parlano di sua mamma e tu esci a fumare?! Io ai suoi capricci non ci sto più. io non voglio sapere altro. Non mi va nemmeno più di discutere con lei.”

E ancora: “Oriana si lamenta di tutto su di me e io no eppure ne vedo di cose che non mi vanno bene di lei. Dice che mi vuole bene, poi litighiamo e la vedo a ridere e scherzare con Luca e Giaele. Non l’ho mai vista solare come in questi giorni. Io non voglio nemmeno sentire le sue ragioni e non le regalo clip. Poi ha detto basta? E allora stop fine non voglio nemmeno parlarne“. Milena ha provato a spiegare a Daniele tante cose ma il veneto non vuole più sentire ragioni.