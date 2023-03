Il papà di Edoardo Donnamaria pubblica una foto che fa preoccupare i fan: sta male?

Una foto di Edoardo Donnamaria pubblicata da suo padre fa preoccupare i fan

“Il nostro Edo ha dato tutto fino al 90* … ma sta bene !!! Grazie a tutte per il supporto” ha scritto il padre di Edoardo Donnamaria postando una foto sui social. Una foto che mostra Edoardo a petto nudo, mentre attende di essere visitato su un lettino medico. E’ chiaro che papà Vincenzo ha rassicurato tutti, ed Edoardo sta abbastanza bene, ieri lo abbiamo visto tutti andare fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 7 per i cori dedicati ad Antonella. Ma sei mesi di reclusione, avrebbero provato chiunque e probabilmente le visite mediche sono una routine. Edoardo tra l’altro, come si vede, sfoggia un taglio nuovo di zecca, per cui se ha avuto modo di andare dal parrucchiere, vuol dire che i suoi fan e i Donnalisi, non vedono preoccuparsi. Nonostante le rassicurazioni, sono state però tante le domande piene di ansia da parte di chi si preoccupa per le condizioni di salute di Edoardo Donnamaria, soprattutto dopo quello che è stato detto da Alfonso Signorini. Più che lo stato di salute fisico, in molti sono preoccupati per i nervi, per la salute mentale di Edoardo, messa a dura prova da questi sei medi di reclusione nella casa del GF VIP.

Come sta Edoardo Donnamaria?

Il papà di Edoardo ha quindi rassicurato tutti ma l’ansia dei fan cresce sui social. I messaggi di affetto e non solo, sono tantissimi. Si legge ad esempio su twitter: “Papà Vincenzo che succede con Edo? Sta al pronto soccorso?! Auguro una buona guarigione. Un forte abbraccio. Ci manca tantissimo. È amato in primis dalla SUA Antonella e da tutti noi.” Un altro utente ha scritto: “però lei capisce che non può pubblicare una foto di Edoardo su un lettino di uno studio medico senza essere specifico perché qua impazziscono tutti?“. Tanti i commenti anche sui social e grande stima per il Donnamaria. C’è chi scrive: “Il grande fratello ti ha “spremuto “x bene .. un’edizione solo con te e Antonella , mettendovi sotto pressione “negative “ ma voi le avete superate tutte .. in più Stefano x fortuna vi ha risparmiato in un momento critico dove tu stavi a pezzi L entrata dell’ex che cavalca l onda !! Ora e normale un crollo ma ti volevo dire che tu anzi voi siete stati il grande fratello come singoli e come coppia !! I protagonisti che alla fine tu ha subito qst ingiustizia e tutti la riconoscono , ma tu sei forte e il meglio deve ancora arrivare ! Forza !!“.