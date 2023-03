Edoardo pazzo di Antonella Fiordelisi fuori dalla casa con il megafono: dichiarazioni d’amore nella notte

Edoardo Donnamaria nella notte fa una sorpresa ad Antonella Fiordelisi e urla fuori dalla casa con il megafono: ecco il video

Lo aveva promesso ieri mattina in radio, parlando di quello che avrebbe fatto e alla fine lo ha fatto davvero. Edoardo Donnamaria è andato fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 7 nel cuore della notte per urlare con il megafono un messaggio d’amore ad Antonella Fiordelisi facendo ovviamente impazzire i Donnalisi. Antonella per tutto il giorno ha parlato del suo amore, ha anche indossato la felpa di Edoardo che non si è mai tolta. E ce l’aveva ancora addosso quando i suoi amici, sentendo le urla in cortiletto di Edoardo, hanno subito chiamato Antonella che è uscita dalla casa e ha fatto in tempo ad ascoltare le parole del Donnamaria. “Antonella mi manchi, anche se mi hai fatto impazzire” le ha urlando l’ex concorrente del GF VIP, squalificato nella puntata di giovedì sera. La punizione del Grande Fratello non lo ha affatto fermato, anzi, ha deciso di dimostrare tutto l’amore che prova alla sua donna e lo ha fatto armato di megafono. La Fiordelisi non si aspettava di sentire così tanto presto il suo fidanzato ed era ovviamente tre metri sopra il cielo dopo il gesto fatto dal Donnamaria. “Amore mio ti amo da morire” ha urlato la Fiordelisi, come si vede nei tanti video che circolano in rete, questa volta la censura non ha agito.

Edoardo Donnamaria fuori dalla casa urla per Antonella: il video

Grande entusiasmo anche da parte degli altri vipponi che hanno applaudito al gesto di Edoardo. Da Luca Onestini a Giaele passando per Oriana. Poi la musica è partita e non c’è stato più modo di ascoltare le parole di Edoardo. Ma Antonella ha sentito quello che le bastava per rasserenarsi e per capire che Edoardo, anche da fuori, la sta aspettando e che sta bene e che va tutto bene nonostante la squalifica. Questa volta le sue erano quindi lacrime d’amore per il bel gesto che Edoardo ha fatto per lei.