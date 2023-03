Edoardo Donnamaria torna sui social e spiega come sta: “Ho due rimorsi”

Il primo post di Edoardo Donnamaria sui social dopo la squalifica dal GF VIP: ecco che cosa ha detto

Edoardo Donnamaria è tornato sui social. Dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP 7 lo abbiamo ascoltato in radio, lo abbiamo visto nel video messaggio fatto per Antonella Fiordelisi e lo abbiamo visto sui canali social dei suoi amici, gli stessi che hanno ripreso le sue performance nei dintorni di Cinecittà. Megafono, fuochi d’artificio e foto con suocero in ciabatte…Insomma il ritorno di Edoardo Donnamaria alla vita di tutti i giorni. A una settimana dalla squalifica dal reality di Canale 5, Edoardo ha scritto quello che pensa di quanto accaduto in generale da settembre a oggi e nelle ultime ore. “Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male. Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace” queste le prime parole di Edoardo, sulla sua pagina instagram.

Il ritorno di Edoardo Donnamaria sui social



L’ex vippone ha continuato: “Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore“. E poi ha anche rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute: “Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto a quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso, spero di non avervi deluso troppo negli ultimi 100 metri della maratona. A quelli che hanno speso solo male parole dico solo una cosa: al drojette al massimo glie la potete …”.

Ovviamente sotto il post di Edoardo Donnamaria non poteva mancare un commento di suo padre Vincenzo, che in questi giorni ha avuto molto da ridire sulle scelte della produzione e del GF VIP ( qui le sue parole contro gli autori del programma). Sempre dalla parte di suo figlio, ecco le sue parole: “Primo post: un goal all’incrocio dei pali !!!!!!!!!!!“.

E poi i commenti dei fan che sono vicini a Edoardo in tutto e per tutto. Leggiamo ad esempio: “Ho iniziato a guardare il gf per sbaglio e ho continuato a guardarlo per te ed Anto. Sei una persona buona, sensibile, intelligente e con alcuni difetti come tutti noi. Ma la cosa più importante è che sei stato VERO in tutto quello che hai fatto! Hai fatto si degli scivoloni, ma chi non è mai capitato di fare degli sbagli e poi rialzarsi più forte di prima?! Abbi il coraggio di perdonarti e vai avanti a testa alta perché io e molte altre persone ti abbiamo CAPITO! In bocca al lupo per tutto !! Ps: sono sicura che riuscirete a portare questa relazione ad un passo molto importante perché quando l’AMORE c’è tutto è risolvibile! “.