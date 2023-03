La frecciata velenosa del padre di Edoardo Donnamaria agli autori del GF VIP 7: Donnalisi on fire

Sono bordate più che velenose quelle che il padre di Edoardo Donnamaria lancia contro gli autori del GF VIP: ecco che cosa ha detto

Il padre di Edoardo Donnamaria, poco dopo la fine della puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri sera, si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social che non è passato inosservato, anzi. Le sue parole sono diventate virali e le frecciate velenose lanciate contro gli autori del Grande Fratello VIP, hanno fatto decisamente centro. Il signor Vincenzo Donnamaria ha innanzi tutto detto apertamente, di non essere in nessun modo d’accordo con la squalifica di suo figlio. Ha scritto infatti: “Hanno emesso sentenza ingiusta che neanche il giudice di Carnevale”…Riferimento chiaro a produzione e autori del GF VIP o a chi ha preso la decisione di squalificare suo figlio. E prima di commentare con queste parole, nel suo post ha anche aggiunto: “Sono molto meno dilettanti di quello che pensate”. Bordate velenose che i Donnalisi hanno ovviamente condiviso sui social sottolineando che se non ci fossero statu Antonella Fiordelisi ed Edoardo, i veri protagonisti, a loro dire, di questa settima edizione del GF VIP, il programma non avrebbe avuto senso di esistere. Il padre di Edoardo, ha anche detto che gli autori hanno creato aspettative di ingresso in studio ( probabilmente parlando della sorpresa ad Antonella, senza però specificare che Edoardo non sarebbe stato più ammesso nel programma). E poi sottolinea ancora come anche sui social, spopolino gli hashtag dedicati alla coppia. Il padre di Edoardo ha anche fatto notare che qualcuno ha anche favorito il possibile incontro tra il padre di Antonella e suo figlio, incluso incontro con il manager della ragazza. Tutte cose che generano aspettative come anche l’incontro di ieri sera di Edoardo con molti fan una volta finita la diretta del reality di canale 5.

Le frecciate avvelenate del padre di Edoardo contro il GF VIP

Ha parlato quindi di questa sapienza nel creare interesse intorno a tutta la vicenda. E ha aggiunto che gli autori del GF VIP sono dei geni. Inoltre hanno ottenuto tutto questo gratis. Facciamo noi notare, mestamente, che sul sito ufficiale del GF VIP, si è dato spazio anche alla sorpresa che un concorrente squalificato ha fatto ( già in diretta si era visto il video con il megafono). Ieri poi l’apice con il Donnamaria, che è andato fuori dalla casa a sparare alle 3 di notte fuochi d’artificio, immaginiamo con tutti i permessi del caso chiaramente. Il tutto ripreso dalle telecamere del GF VIP con tanto di video al momento presenti sul sito ufficiale.