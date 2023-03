Antonella Fiordelisi pensa in grande: proposta di convivenza a Edoardo e non solo. “Ci sposiamo”

Nel giorno del suo compleanno Antonella Fiordelisi si sbilancia: è pronta a convivere con Edoardo e perchè no, anche a sposare il Donnamaria

E’ stata una serata magica quella tra il 13 e il 14 marzo per Antonella Fiordelisi. La vippona ha ricevuto diversi regali da parte del Grande Fratello VIP: il video messaggio da Edoardo Donnamaria e poi anche la visita di suo padre e di uno dei suoi migliori amici. Una serata perfetta per la bella salernitana che è proseguita con altre sorprese. Edoardo Donnamaria infatti ha aspettato che la puntata del GF VIp finisse, per fare dei doni speciali alla sua fidanzata. Ancora una volta è andato fuori dalla casa del GF VIP per urlarle e farle capire che la ama ma ha anche organizzato uno spettacolo di fuochi d’artificio per la sua fidanzata. Già prima che tutto questo accadesse, nel corso della puntata del GF VIP di ieri, Antonella, parlando con Alfonso Signorini si era detta pronta a un grande gesto. “A Edoardo voglio dire che può già iniziare a cercare una casa per noi a Roma. Se lui con il suo lavoro non può trasferirsi io posso lasciare Milano. Ci penso da 20 giorni da adesso che lui è uscito ho capito che voglio stare con lui e vivere con lui e quindi va bene anche Milano, è un passo importante” ha detto la Fiordelisi pronta quindi a iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme a Edoardo. Non finisce qui, perchè dopo aver ricevuto l’ennesimo regalo a sorpresa, la Fiordelisi ha commentato con Nikita tutte le attenzioni che il Donnamaria le sta dando. “Si sta comportando proprio bene” ha detto la Pelizon alla sua amica, sottolineando che Edoardo ha fatto davvero tutto quello che poteva fare per Antonella dopo la sua squalifica dal GF VIP.

Antonella Fiordelisi adesso sogna il matrimonio

E pensare che poco prima della squalifica, Edoardo e Antonella aveva anche deciso di prendersi una pausa, per capire se davvero volevano stare insieme. A quanto pare, non hanno più dubbi, visto quello che sta accadendo nelle ultime ore. Questa notte la Fiordelisi si è spinta anche oltre: “ E che cosa deve fare di più per dimostrarmi che mi ama, se continua così possiamo sposarci” ha detto Antonella felicissima per tutto quello che in meno di 48 ore il suo Donnamaria ha fatto per lei.