Fuochi d’artificio per Antonella Fiordelisi, è Edoardo: “Questo è pazzo”

Per il compleanno di Antonella Fiordelisi un regalo speciale da parte di Edoardo Donnamaria

Serata magica per Antonella Fiordelisi che ieri, in occasione del suo compleanno, ha ricevuto due sorprese speciali. Prima nella diretta del Grande Fratello VIP 7, un video messaggio da parte di Edoardo Donnamaria che non ha potuto essere presente ma che si è fatto comunque sentire in questo giorno speciale. Per Antonella poi sono arrivati anche il suo amato papà Stefano Fiordelisi e l’amico Marco, che le hanno dato un grande incoraggiamento invitandola a continuare a sorridere e a non mollare, visto che mancano ormai solo 20 giorni alla finale del GF VIP. Ma le sorprese per Antonella non sono finite. E infatti alla fine della lunga diretta del programma di Canale 5, c’è stato anche un altro momento memorabile per lei. Edoardo Donnamaria le ha fatto un regalo speciale: fuori dalla casa hanno iniziato a brillare in cielo dei fuochi d’artificio. A quanto pare, secondo quanto raccontato dai vipponi, prima dei fuochi si sono sentite delle frasi che probabilmente erano parole di Edoardo, che diceva ad Antonella quanto la amasse e poi le faceva gli auguri. Poi sono partiti i fuochi e i vipponi increduli hanno ammirato lo spettacolo pirotecnico. “Ma questo è pazzo, non ci possono credere, anche i fuochi d’artificio” è stato il commento di Antonella Fiordelisi ormai pazza d’amore per il suo Edoardo. Non si aspettava che il Donnamaria potesse farle un regalo così unico ed è stata felicissima di condividerlo anche insieme agli altri vipponi, anche loro molto sorpresi dal gesto fatto da Edoardo Donnamaria.

Gli auguri speciali di Edoardo ad Antonella

Purtroppo Antonella non ha fatto in tempo a sentire le parole che Edoardo le ha detto prima di iniziare con questo spettacolo e i fuori d’artificio ma è stata felicissima della sorpresa che le ha fatto capire ancora di più quanto il Donnamaria ci tenga a lei e le faccia sentire la sua presenza, anche se lontano fisicamente. Un gesto che ha colpito anche gli altri concorrenti che non se lo aspettavano ma sono stati felici di vedere che Edoardo ha comunque preso bene la sua squalifica dal GF VIP ed è pronto a godersi la sua storia d’amore fuori con Antonella.