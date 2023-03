La reazione di Antonella Fiordelisi alla sorpresa di Edoardo ma Orietta Berti non le crede

Antonella Fiordelisi prende una decisione di vita molto importante dopo la sorpresa di Edoardo Donnamaria ma Orietta Berti non le crede

Dalla squalifica di Edoardo Donnamaria al GF Vip Antonella Fiordelisi non ha fatto altro che disperarsi e ripetere che aveva capito quanto fosse innamorata. Il GF Vip non ha perso l’occasione e questa sera ha mostrato alla Fiordelisi il video di Edoardo per lei, anche lui pazzo d’amore. Un amore che è più forte di tutto, una sorpresa che ha fatto dire ad Antonella che è pronta a trasferirsi a Roma per il suo fidanzato. Donnamaria cercherà subito casa, il loro nido d’amore ma Orietta Berti non ci crede e come sempre lo dice senza giri di parole. Antonella Fiordelisi viene chiamata nella Mistery Room, la sorpresa di Edoardo è solo per lei, il video è solo per lei, perché è triste, perché lui la ama, perché vuole farle gli auguri di compleanno, anche se mancano due ore. La vippona si commuove, si morde le labbra mentre ascolta Edoardo che le dice che ha fatto una breve analisi, che ha capito che le loro feste nella casa del GF Vip insieme le hanno rovinate tutte. “Siamo sempre stati così, tanto passionali, ma siamo stati bravissimi a fare pace. Non so se mi manca di più svegliarmi con te accanto o addormentarmi con te accanto. Noi ci siamo scelti dalla prima settimana, per quanto possiamo aver litigato tante volte siamo sempre tornati insieme. Smettila di mettere i miei vestiti, adesso sorridi perché sei la più bella del mondo quando sorridi, ti amo, auguri”.

Antonella Fiordelisi pronta alla convivenza con Edoardo Donnamaria

Dal giurare di non volerlo più vedere alla richiesta di vivere insieme a Roma. Orietta Berti nello studio del Grande Fratello Vip è sempre più stupita. Già non credeva alle lacrime di Antonella versate in questi giorni ma adesso le sembra davvero troppo. Tutto per la vittoria? La cantante non ha dubbi ma il pubblico si divide e sembra che adesso molti si emozionino per questo amore che fino a pochi giorni fa sembrava malato.

“Gli voglio dire che iniziasse a vedere casa a Roma. Se non si può spostare lui… se lui non può venire a Milano, mi trasferisco io. Lo stavo pensando già da una ventina di giorni, solo che non ero convinta al mille per mille, ora invece sì”. Ed è Orietta Berti a commentare: “Tutte le armi sono buone per vincere. Io non sono credulona”. Chi ha ragione?