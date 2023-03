Nella lettera a Berlusconi della madre di Antonella Fiordelisi l’attacco a Orietta Berti: “risponderà nelle sedi opportune delle sue insinuazioni”

E' durissimo l'attacco della madre di Antonella Fiordelisi nella sua lettera a Berlusconi, per Orietta Berti: ecco che cosa ha scritto

E’ molto lunga la lettera che la madre di Antonella Fiordelisi ha pubblicato sui social e ha condiviso con migliaia di follower. Una lettera che, come potrete ben capire e immaginare, in pochi minuti è diventata virale sui social, ed è finita su tutti i siti web che si occupano anche di Grande Fratello VIP. La lettera, è stata indirizzata a Piersilvio Berlusconi, la madre della Fiordelisi, si rivolge proprio all’amministratore delegato di Mediaset, spiegando i motivi per i quali, ha trovato che la puntata del Grande Fratello VIP in onda il 16 marzo 2023, sia stata una puntata totalmente da dimenticare, visti gli attacchi, che sua figlia, ha dovuto affrontare e subire, senza aver fatto nulla. Se nella prima parte della lettera, attacca senza mezzi termini gli autori del Grande Fratello VIP 7 e anche il conduttore del GF VIP, Alfonso Signorini ( qui potete leggere il testo della prima parte della lettera) nella seconda invece, torna a parlare di Orietta Berti che già qualche ora fa, aveva definito sui social “una cantante mediocre”.

Le parole della madre di Antonella Fiordelisi nella sua lettera a Berlusconi

Nella parte della lettera dedicata principalmente a quello che è successo nella puntata del 16 marzo, la madre di Antonella, ha spiegato: “Ad ogni puntata, dunque, mia figlia veniva mortificata per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri concorrenti (ripeto solo a parole, mai aggressiva e senza parolacce alcune), mentre per qualcuna che diceva parolacce, invece, il conduttore riservava un sorriso e una pacca sulle spalle, facendo passare in secondo piano anche le 78 denunce per razzismo e xenofobia (e chi siamo noi per non dare una seconda possibilità a chi è stata cacciata da altri reality?). “

Le parole per la Berti: “E che delusione poi quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere 1 milione di follower (?) e raggiungendo l’apice della sua rabbiosa frustrazione (perché solo così si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: “guadagnati la pagnotta con rispetto come ho fatto io” quasi come a voler insinuare qualcosa, che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune“. Poi torna ad attaccare anche Signorini: “Inoltre il buon conduttore, invece di ammonire la Berti, cosa fa? Con un sorriso si rivolge ad Antonella: “qualcuna ti ha spellata viva” e mia figlia risponde: “Non so, in realtà spero non lo faccia mai nessuno”. “

Rivolgendosi all’AD di Mediaset, la madre della Fiordelisi ha continuato: “Ecco, caro Pier Silvio, credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione e nel tentativo di raddrizzare il programma si infierisce su una ragazza che è stata sempre educata (Patrizia Rossetti, Gnocchi e tanti altri ne parlano solo bene) e che in piedi e composta in studio, deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Beni con una tale ferocia e veemenza (la prego di rivedersi la puntata di ieri) che raramente si sono viste in tv”.