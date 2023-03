I genitori di Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti: “Cantante mediocre”

I genitori di Antonella Fiordelisi sganciano un forte attacco nei confronti di Orietta Berti

Non sono rimasti in silenzio i genitori di Antonella Fiordelisi seguendo la puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri. E come si può vedere da quello che loro stessi hanno scritto ( la mamma di Antonella generalmente gestisce l’account twitter a nome di sua figlia mentre il padre commenta tutto dal suo profilo instagram personale) non hanno affatto gradito quello che è successo nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri. Forse perchè anche loro erano più che convinti che Antonella Fiordelisi sarebbe stata la seconda finalista e invece hanno dovuto accettare il verdetto del televoto che ha visto Micol Incorvaia passare davanti a tutti con oltre il 30% delle preferenze. Ai genitori di Antonella non è neppure piaciuto il duro attacco che la ragazza ha subito da parte di Orietta Berti e proprio contro la cantante, hanno scritto alcune cose che forse avrebbero potuto evitare, visto il ruolo che la donna riveste in questa edizione del Grande Fratello VIP.

I genitori di Antonella Fiordelisi contro Orietta Berti

Stefano Fiordelisi, onnipresente, ieri sera, via Instagram, ha invitato i fan a non votarla più “perché abbiamo da completare cose importanti” e soprattutto “per la salute di Antonella“. Un messaggio molto chiaro per i fan, che si sono detti convinti del fatto che questo televoto sia stato manipolato da qualcuno, non riuscendo a credere alla percentuale di voti presi da Micol ( basterebbe invece solo rendersi conto che la ragazza ha preso tutti i voti dei fan di Edoardo ma soprattutto quelli dei fan di Oriana, non è così difficile da comprendere).

Lo scontro tra Orietta e Antonella

Poi dal profilo Twitter a nome Antonella Fiordelisi, che da mesi è gestito dalla madre della influencer, è arrivato questo messaggio: “Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. “

E ancora: “Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene..“. Il televoto flash non c’è stato ma se ci fosse stato, visto questo appello, se Antonella non fosse passata, avrebbero detto che era stato per via della loro richiesta e non dei gusti del pubblico…