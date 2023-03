Grande Fratello VIP 7: Micol Incorvaia seconda finalista, le percentuali shock e la polemica social

Nonostante sia spesso in secondo piano, Micol Incorvaia è la seconda finalista di Grande Fratello VIP: ecco perché

Un verdetto davvero inaspettato è quello annunciato da Alfonso Signorini nel corso della puntata del 16 marzo 2023 di Grande Fratello VIP 7. Come sapevamo, il televoto chiuso in serata avrebbe eletto il nome del secondo concorrente finalista e non del nuovo vippone eliminato (come fatto pensare ai protagonisti della casa). Esclusione dopo esclusione, il conduttore ha portato in studio le tre donne favorite alla vittoria di questo posto da finalista: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia.

Dopo un acceso dibattito in studio fra le tre donne della casa, Alfonso Signorini ha escluso Antonella Fiordelisi (che è tornata in casa con il muso lungo ed una crisi di pianto) lasciando lo spazio ad una sfida testa a testa; una sfida che tutti davano per scontato fosse stata vinta dalla “fatina” Nikita… e invece no. Il televoto ha eletto seconda finalista Micol Incorvaia, con una incredibile percentuale del 33.2% in un televoto che ha visto in sfida ben sette persone.

Grande Fratello VIP 7: Micol Incorvaia seconda finalista, le percentuali

Il 33.2% delle preferenze guadagnate da Micol Incorvaia – una underdog di questa edizione di Grande Fratello VIP 7 – hanno insospettito molti telespettatori inesperti di televoti e di fandom. Soprattutto se pensiamo che le altre percentuali di voto sono state le seguenti: Antonella Fiordelisi seconda al 21.5% dei voti, Daniele Del Moro vicinissimo con il 21.1%, a seguire Nikita Pelizon con il 19.4% dei voti. Fanalini di coda Luca Onestini, Milena Miconi e Giaele De Donà rispettivamente con il 3.2%, 1.1% e 0.5% delle preferenze totali.

Grande Fratello VIP 7: Micol Incorvaia seconda finalista, le polemiche online

Ma se Micol Incorvaia ha quasi sempre macinato cifre al televoto piuttosto basse, come è stato possibile vederla addirittura vincitrice di un televoto a sette? La risposta è semplice: gli Incorvassi. Approfittando della assenza di Edoardo Tavassi al televoto, i fan del vippone romano hanno deciso di supportare in massa la sua fidanzata. Un voto incrociato che permetterebbe in qualche modo di mettere in salvo la coppia in caso di scelte interne o meccanismi a sorpresa ideati dagli autori del reality show Mediaset.

Questa sembra l’unica motivazione possibile, anche in virtù del fatto che Edoardo Tavassi è spesso risultato fra i più amati al televoto e nelle ultime settimane è sempre apparso nella top tre dei vipponi preferiti dalle scelte del pubblico da casa.

Archiviato il voto su Oriana Marzoli (prima finalista e potenziale vincitrice del programma) e su Micol Incorvaia, Alfonso Signorini ha aperto un terzo televoto che eleggerà una nuova finalista donna. Sotto il giudizio del pubblico, infatti, stavolta ci sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi.