Antonella Fiordelisi chiama Orietta Berti “questa” e la cantante va su tutte le furie ed esplode

Si accende lo scontro al Grande Fratello VIP 7 tra Antonella Fiordelisi e Orietta Berti: ecco che cosa è successo nella puntata del 16 marzo

Orietta Berti non ha mai nutrito una grande simpatia nei confronti di Antonella Fiordelisi, lo ha detto più volte e più volte ha cercato di dare quelli che a suo dire, sono dei preziosi consigli nei confronti della ragazza. Ma tra le due non corre buon sangue e si è visto anche nella diretta del Grande Fratello VIP 7 di ieri, quando Antonella, appena entrata in studio per conoscere il risultato del televoto per la seconda finalista, ha subito avuto uno scontro con Orietta Berti. In attesa di ascoltare le parole di Sonia e di Orietta, insieme a Nikita e a Micol, Antonella Fiordelisi ha commentato: “Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?”. Frase che non è piaciuta alla cantante ma neppure a una buona parte del pubblico. La Berti quindi ha detto tutto quello che pensava su Antonella: “Ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria”, ha risposto Orietta, “tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con un sorriso, non con l’arroganza”.

Orietta Berti on fire contro Antonella Fiordelisi

Le parole di Orietta Berti sono piaciute a una buona fetta di pubblico mentre ovviamente chi sostiene Antonella Fiordelisi non ha trovato educato il modo di Orietta di spingersi oltre, andando ancora una volta a lanciare accuse contro Antonella Fiordelisi, che in fin dei conti, a lei, non avrebbe mai fatto niente. La ragazza ha incassato ed è tornata in casa, anche perchè non è stata la scelta del pubblico. Quando poi ha avuto un momento di crisi, ha ricevuto delle parole di conforto da parte di Orietta, che stimolata da Sonia Bruganelli, ha ribadito il suo pensiero, in modo meno duro: “Io ti voglio dire di tornare a essere la ragazza sincera che eri nelle prime puntate, se lo farai, avrai anche possibilità di vincere e andare avanti” ha detto la Berti alla Fiordelisi.