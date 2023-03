Grande Fratello VIP 7: tutti i finalisti e l’eliminazione shock del 27 marzo 2023

A sette giorni all'ultima puntata, Grande Fratello VIP 7 ha eletto i suoi cinque finalisti: ecco chi sono

Dopo quasi sette mesi di trasmissioni, siamo finalmente giusti agli ultimi passi di questa lunghissima maratona chiamata Grande Fratello VIP 7: il celebre reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini si appresta a chiudere i battenti e ad eleggere il vincitore assoluto nell’appuntamento del prossimo lunedì 3 aprile 2023. Ma non c’è vincitore senza prima l’elezione dei finalisti.

Nella semifinale, andata in onda questa sera 27 marzo 2023, Alfonso Signorini ha fatto piazza pulita dei suoi vipponi ed ha premiato il quarto ed il quinto finalista aperto anche un ulteriore televoto flash nel corso della diretta. Due nuovi finalisti hanno però portato anche a due eliminazioni, di cui una davvero parecchio inattesa…

Grande Fratello VIP 7: tutti i finalisti dell’edizione 2023

Già sappiamo che la prima finalista eletta nel cast di vipponi di Grande Fratello VIP 7 è Oriana Marzoli: la vulcanica concorrente di origini venezuelane. A lei, sono poi seguiti i nomi di altre due finalisti: Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Nel corso della semifinale del 27 marzo 2023, sono stati eletti due ulteriori finalisti: Edoardo Tavassi (che ha vinto il televoto settimanale) e Nikita Pelizon (che invece ha vinto un televoto flash aperto e chiuso nel corso della stessa serata).

Le due sessioni di televoto chiuse nel corso della serata hanno eletto i finalisti ma anche eletto due eliminazioni. Alfonso Signorini ha spiegato la meccanica del televoto “bifronte”: il più votato sarebbe andato direttamente in finale mentre il meno gradito dal pubblico sarebbe stato costretto ad abbandonare la trasmissione.

Il lungo televoto settimanale ha condannato a dover varcare la porta rossa per sempre al giovane modello Andrea Maestrelli. Mentre tutt’altro che scontato è stato il verdetto del televoto flash: in una sfida a tre fra Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Luca Onestini è stato proprio quest’ultimo a dover lasciare la competizione in quanto meno gradito dal pubblico televotante. Un risultato davvero inaspettato.

In attesa di inaugurare la serata finale di Grande Fratello VIP 7, Alfonso Signorini ha aperto un ulteriore televoto dove sono in sfida i due vipponi non ancora eletti finalisti: Alberto De Pisis e Milena Miconi. Chi fra loro dovrà uscire ad inizio puntata lunedì prossimo? E chi, invece, verrà eletto sesto finalista?