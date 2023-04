Alfonso Signorini chiude il GF VIP 7 ma prima dell’arrivederci mostra il suo camerino: una reggia

Che lusso il camerino di Alfonso Signorini, il conduttore lo mostra orgoglioso sui social a poche ore dalla finale del GF VIP

Si stanno per spegnere le luci sulla casa più spiata di Italia, questa sera infatti andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7. Record dei record, con l’edizione più lunga nella storia del reality. Da oltre 200 giorni i concorrenti sono rinchiusi nella casa e questa sera, Alfonso Signorini, proclamerà il vincitore. In questi lunghi mesi, Signorini ha atteso di andare in onda tra una pausa e l’altra in un camerino che non è un vero e proprio camerino ma una sorta di casa, qualcuno sui social lo ha definito anche una reggia, dopo che il conduttore lo ha mostrato. E se si considera che le opinioniste hanno a disposizione dei camper, come succede agli attori sul set, si può davvero dire che Signorini aveva un angolo di casa molto grande, a sua disposizione. Ci sono mobili, ci sono divani, ci sono poltrone, lampade, quadri e luce. C’è persino un pianoforte che Signorini mostra al suo pubblico a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello VIP 7. Insomma la comodità c’era tutta, non si può sicuramente lamentare.

Alfonso Signorini condorrà anche il Grande Fratello VIP 8?

Non si può di certo lamentare Signorini che a quanto pare potrebbe avere anche già deciso di tornare in onda a settembre con la nuova edizione del programma di Canale 5. C’è però chi sostiene che ci saranno delle grandi novità in vista della prossima edizione del reality che non riguardano il conduttore ma bensì la location. La casa del Grande Fratello VIP a Cinecittà potrebbe chiudere e ci si potrebbe spostare a Milano? Sembra che Mediaset ci stia facendo un pensierino, chissà potrebbe essere una delle novità annunciate in questa finalissima durante la quale non mancheranno le sorprese? Vi racconteremo tutto! Continuate a leggerci.

Intanto vi ricordiamo che l’appuntamento con la finale del Grande Fratello VIP 7 è per la serata del 3 aprile 2023 su Canale 5 ( anche se di certo il nome del vincitore lo scopriremo solo il 4 aprile, passata l’una di notte).