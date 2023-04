Sonia Bruganelli consegna il suo regalo lussuoso a Giulia Salemi che resta senza parole

Giulia Salemi scioccata dal regalo di Sonia Bruganelli per il suo compleanno

Stasera c’è la finale del GF Vip, grandi saluti, bilanci, emozioni e addirittura Sonia Bruganelli che regala un meraviglioso abito a Giulia Salemi. Un abito Louis Vuitton e non servirebbe aggiungere altro, oltre l’immenso stupore della Salemi. In realtà il regalo non è per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ma è il regalo di compleanno. La Bruganelli impedita dal nervo sciatico infiammato non ha partecipato al party di Giulia Salemi deludendo ovviamente la bellissima trentenne. Ed ecco che l’opinionista che staserà dirà addio ad Alfonso Signorini e al suo reality show ha trovato il modo per farsi perdonare e per commuovere Giulia. Ma ancora più dell’abito, del prezioso regalo, Sonia Bruganelli ha augurato alla Salemi una carriera piena di successi, perché lei lo merita. La reazione della compagna di Pierpaolo Pretelli è incantevole.

Sonia Bruganelli consegna il regalo a Giulia Salemi prima della diretta

Sonia si scusa per non essere andata alla sua festa, colpa del dolore: “Ma ti ho pensato e ho pensato a come avrei voluto vederti in una tua prima importante, una prima professionale”.

Giulia è scioccata e lo dice, l’abbraccia e Sonia le augura un mare di successo. Fuori campo le chiedono se potrebbe indossare l’abito alla prima di Ciao Darwin. “No, per Ciao Darwin sarebbe troppo vestita” ma poi la Bruganelli ci ripensa e trova che l’idea sia molto carina, è un abito che potrebbe indossare per il suo debutto nel programma di Paolo Bonolis.

La Salemi non sa che dire, spiazzata anche dall’annuncio della Bruganelli, ma in realtà Sonia aveva già rivelato che una delle due scelte per la prossima edizione di Ciao Darwin è proprio lei, Giulia.

“Da una scintilla può nascere un rapporto vero di sincera stima reciproca. Grazie Sonia” ed è così che Giulia Salemi mostra a tutti come ha fatto la Bruganelli a lasciarla senza parole.

“Ma perché sei scioccata? La verità è che mi disegnano cattiva e con alcuni lo sono, con chi invece non lo merita no” chiude l’opinionista del GF Vip.