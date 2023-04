Alvin parte per l’Honduras ma prima saluta Ilary Blasi e scopre i suoi gambaletti

Alvin parte per l'Honduras ma prima entra nel camerino di Ilary Blasi per un saluto e scopre che indossa i gambaletti

Nessun litigio tra Alvin e Ilary Blasi, almeno questa coppia è salva e come già annunciato sarà ancora per un’altra edizione la coppia dell’Isola dei famosi. Il GF Vip è finito e arriva Ilary Blasi con il suo reality show. Alvin è pronto per la partenza, ha un volo per l’Honduras, deve arrivare in tempo per preparare tutto per la prima puntata, prevista per lunedì 17 aprile in prima serata ovviamene su Canale 5. Conduttrice e inviato sono amici da tanti anni, ogni volta fingono di avere qualche problemino ma il pubblico ormai non ci crede più. Questa volta Alvin e Ilary Blasi hanno scelto di mostrare la loro complicità. Sono amici dal 2002, si conoscono benissimo e ancora una volta è lui il confermatissimo inviato a cui spetterà il duro lavoro sotto il sole. Il video che pubblicano entrambi dice tutto mentre l’inviato dell’Isola dei famosi saluta la conduttrice prima della partenza.

Alvin scopre il gambaletto di Ilary Blasi

Tornano insieme sui social, prima del ritorno dell’Isola dei famosi in tv. 17esima edizione per il reality show di Canale 5 e al timone c’è ancora una volta Ilary Blasi, che torna al lavoro dopo la separazione da Francesco Totti. Alvin è tra gli amici di sempre, nessuna lite tra loro che anzi si divertono come due ragazzini.

Nel video che entrambi hanno condiviso sui social Ilary è nel suo camerino in pieno relax, Alvin entra mangiando un mandarino, lei gli chiede di aiutarla a togliere le scarpe. Stivaletti bellissimi che nascondo il più brutto tra i calzini: il gambaletto color carne.

“Tutto vero amici… tutto vero! Non vorrei urtare gli amanti e le amanti del “gambaletto color carne” ma…si deve proprio usare?”. I fan sono già pazzi della coppia, questa volta più che mai. Addio sensualità, Alvin ha scoperto cosa indossa Ilary Blasi. “Questo portatelo in Honduras” dice la conduttrice al suo prezioso inviato sventolando il gambaletto e chiudendo il video con tante risate.