Marcello Sacchetta insultato dai fan di Mattia dopo averlo messo ultimo in classifica: lo sfogo social

Marcello Sacchetta perde la pazienza dopo esser stato insultato sui social dai fan di Mattia Zenzola

Marcello Sacchetta è stato il giudice di una delle nuove prove che i ballerino di Amici 22 hanno dovuto superare. Lo abbiamo visto nella puntata speciale di Amici 22 in onda il 5 aprile. Per il ballerino professionista e coreografo, la vittoria era andata ad Alessio, che sempre più spesso sta ricevendo grandi apprezzamenti da parte di tutti gli esperti che valutano la danza nella classe di Amici. Anche per Marcello, Alessio ha conquistato il primo posto. Una classifica, quella che Marcello Sacchetta ha fatto, che non è piaciuta in nessun modo ai fan di Mattia Zenzola. Dopo aver ricevuto parecchio insulti sui social, Marcello ha deciso di dire la sua da instagram, chiedendo a tutti rispetto per il suo lavoro e ricordando che non c’è mai niente di personale dietro a una classifica. Ma si vota la danza, il talento. E lui non ha mai detto che Mattia non ce l’abbia, ha infatti ricordato anche con un suo post che ai casting per permettere a Mattia di entrare nella scuola, c’era anche lui in commissione e non ha mai nascosto il fatto che il ballerino di latino gli piaccia molto. Ieri però Marcello, valutando quello che ha visto, ha deciso di dare il quinto e ultimo posto in classifica a Mattia, e rivendica la sua decisione. Invita tutti a non offendere, anche perchè il fatto di proteggere un beniamino, insultando chi lo giudica con parolacce, non cambierà nulla, anzi peggiorerà la situazione.

Le parole di Marcello Sacchetta dopo le offese sui social

“Se Marcello arriva a fare un post del genere non sono di sicuro due gatti. Siete un fandom di bambine, sputtanate i professionisti e le classifiche. MATTIA NON É ROBERTO BOLLE. Naturalmente esistono delle eccezioni, ma se ci sono critiche la colpa è solamente VOSTRA” hanno fatto notare alcuni fan che si sono schierati dalla parte di Marcello Sacchetta. E anche molti fan dello stesso Mattia Zenzola si sono chiamati fuori, ribadendo che gli insulti non sono mai cosa buona e giusta.

Ieri invece, come potrete vedere anche da questo post, in molti non si erano trovati d’accordo con Marcello Sacchetta.

immagina metterlo ultimo,e non sentire la potenza,che si sente fino all'ultima fila,cosa capisci marcello,mettere ultimo questa cosa qui. pic.twitter.com/vCMiGJdRHg April 5, 2023

Tra i vari commenti c’era anche chi aveva scritto: “Mattia ultimo perchè Marcello non capisce un cavolo di latino americano“.