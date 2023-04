Censura ad Amici 22: Maria de Filippi fa tagliare la discussione con Raimondo Todaro

Sarebbe stata tagliata la lite che ha visto protagonista Raimondo Todaro e gli altri professori. Nella discussione anche parole infuocate di Maria che non abbiamo visto

C’era grande attesa, dopo i tanti spoiler arrivati in settimana, per il momento che avrebbe dovuto vedere Maria de Filippi e Raimondo Todaro protagonisti di una accesa discussione. Se ne era parlato molto viste le tante anticipazioni della puntata di Amici 22 dell’8 aprile, circolate sui social. E poi? Poi non è successo nulla visto che la lite è stata tagliata. Una vera e propria censura che avrebbe riguardato un lungo blocco, non andato in onda. Ma che cosa era successo tra Raimondo e Maria e come mai la discussione è stata addirittura tagliata? Il pubblico ha avuto modo di vedere che ieri sera Arisa e Raimondo Todaro erano stati particolarmente polemici ( ancora prima di perdere ben due manche). Todaro ha discusso con Michele Bravi e poi anche con gli allievi delle altre squadre. Su SuperGuida Tv, che aveva dato le anticipazioni di questa litigata, si legge che alla fine anche la conduttrice ha preso parte alla discussione “Maria De Filippi per scagliarsi contro Raimondo e sottolineare che il discorso che lui stava facendo era un discorso da non fare perché sminuiva allievi come Maddalena e faceva passare Angelina per la prima della classe“.

La discussione tra Maria de Filippi e Raimondo Todaro è stata tagliata?

Le anticipazioni rivelavano che: “Durante questa lite Raimondo ha chiesto a Zerbi come mai avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca e quest’ultimo ha risposto che ora è il momento di giocare di strategia. Maria ha sottolineato, inoltre, a Raimondo che nessuno si aspettava che Samu uscisse settimana scorsa. Eppure è successo. A queste parole Wax e Mattia hanno applaudito”. Pare che a questo punto la discussione si sia fatta infuocata tanto da vedere Maria de Filippi protagonista. La conduttrice avrebbe detto “ che se per lui Angelina avrebbe vinto il programma poteva benissimo assegnarle la coppa e gli ha chiesto cosa ci stavano a fare li tutti a quel punto”.

Todaro avrebbe concluso con queste parole la discussione: “Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente più scarsa, quindi stasera saluto uno dei miei“.