Isola dei famosi 2023, Luxuria descrive la nuova Ilary Blasi dopo Totti: forte e generosa

Luxuria non ha dubbi sulla nuova Ilary Blasi a L'Isola dei famosi 2023

Vladimir Luxuria è la più informata sull’edizione de L’Isola dei famosi 2023, è stata confermata opinionista, mentre gli altri a volte sono di passaggio lei resta. A Super Guida Tv ha raccontato come sarà la nuova Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. Luxuria ha confidato che la conduttrice è molto generosa, si fida dei suoi opinionisti, di chi collabora con lei. Nell’intervista lascia intendere più volte che Ilary Blasi è forte, perché nella scorsa Isola dei famosi non ha fatto mai pesare quello che sta vivendo nella sua via privata, ha tenuto tutto dentro, le sue vicende personali non ha mai influito sul reality show, sul suo lavoro, sul lavoro degli altri. Ne è certa, dal 17 aprile Ilary Blasi vivrà anche meglio la conduzione dell’Isola dei famosi.

Ilary Blasi dopo Francesco Totti è la sua nuova Isola dei famosi

“Credo che la vivrà meglio, perché l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno” ha confidato Luxuria che ha anche raccontato il momento in cui capì che Ilary e Totti erano in crisi nera.

Quella volta reagì senza chiederle nulla, rispettandola: “Perché io penso sempre che le persone non si devono sentire forzate a raccontare cose molto intime, devono decidere come e quando farlo. Quindi ho rispettato ovviamente i suoi tempi”.

Sarà una nuova Isola dei famosi, senza tolleranza ma è un reality che non è sempre in onda, quindi diventa molto più semplice rispetto al GF mandare o meno in onda qualcosa. “C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva” ha concluso l’opinionista, e su questo non possiamo che essere d’accordo. Tutti attendono un’isola dei famosi 2023 che possa lasciare il segno in modo positivo, far sorridere più che innescare critiche e polemiche.