L’ex suor Cristina all’Isola, arrivano le prime critiche: parla Suor Anna Alfieri

A poche ore dallo sbarco in Honduras di Suor Cristina, o meglio dell'ex suor Cristina, arrivano le prime critiche

Arrivano le prime reazioni alla partecipazione dell’ex suor Cristina Scuccia all’Isola dei famosi 2023. Ricordiamo che Cristina, è oggi una donna “libera” non è in nessun modo legata al mondo della chiesa, ed è libera di essere una ragazza come tante. Sua la scelta, di non mostrarsi ad esempio con il costume da bagno, per rispetto di tutte quelle persone che in qualche modo hanno fatto parte del suo passato. Ma ogni decisione da lei presa, è solo sua. A commentare lo sbarco in Honduras di Cristina Scuccia, al secolo Suor Cristina, è stata Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il pubblico di Rete 4 la conosce molto bene, visto che in questa ultima stagione televisiva la suora ha più volte partecipato a trasmissioni come Quarta Repubblica. Suor Anna si è detta non stupita da questa scelta dell’ex suor Cristina, ma si domanda che cosa possa dare di più agli altri con una partecipazione all’Isola. Se infatti il cantare a The Voice poteva avere un senso, quello di lanciare dei messaggi ed evangelizzare, lo sbarco in un’isola deserta non ne ha ( e cita anche Ballando con le stelle, altro programma che a suo dire la Scuccia, all’epoca ancora suora, non avrebbe dovuto fare).

L’ex suor Cristina sull’Isola dei famosi: le critiche di Suor Anna Alfieri

Suor Anna ha commentato quindi la partecipazione della Scuccia all’Isola con alcune dichiarazioni rilasciate all’AdnKronos e ha spiegato: “Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo. Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti“.

E ancora: “Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato”.