Cristina Scuccia, il suo primo fidanzato e una adolescenza normale

All'Isola dei famosi 2023 Cristina Scuccia racconta del suo primo fidanzato, della sua adolescenza

In un reality show si cerca sempre di scavare nella vita privata dei concorrenti e Cristina Scuccia all’Isola dei famosi 2023 inizia a raccontare. L’ex suor Cristina ha avuto un primo fidanzato ed altre storie, poco importanti, come tutte le ragazzine, tutte le adolescenti. Un’adolescenza normale, Cristina Scuccia non è diversa dalle altre, il suo percorso di vita è poi andato verso la vocazione per poi ritrovarsi all’Isola dei famosi. Il suo sogno resta la musica ma nei suoi anni c’è tutto, anche l’abito da suora così come il fidanzato. Attuale o vecchio fidanzato per il momento racconta del primo. “Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno. Ho avuto una adolescenza normale come tutti i ragazzi del mondo, ma le storie non mi davano nulla”.

Cristina Scuccia parla dell’amore a L’Isola dei famosi 2023

“Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto e io preferivo investire le mie ore nel canto e nelle lezioni di canto” non erano di certo grandi amori.

“Sono diventata suora perché ho ricevuto la chiamata, ho avuto una vocazione. Avevo un’educazione cristiana grazie alla mia famiglia” e non è la prima volta che lo spiega aggiungendo cosa è accaduto in lei con la partecipazione a The Voice.

“L’esposizione che ho avuto con The Voice mi ha messo davanti alla realtà, prima ero molto ingenua. Io non ho mai rinunciato a Dio né messo in discussione la mia fede, ma nei sistemi religiosi non vedevo l’immagine di Dio, quella di cui mi sono innamorata”.

Una vita religiosa che ha seguito per 15 anni fino a quando ha chiesto di allontanarsi per un anno dalla congregazione. In quel periodo il papà si è ammalato. E’ stata a Madrid, ha fatto la cameriera, oggi è all’Isola dei famosi, si sta mettendo alla prova ma chi la segue si aspetta molto da lei.