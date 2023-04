L’ex suor Cristina sulla bocca di tutti: dal possibile coming out al fidanzato frate

I gossip sull'ex suor Cristina non mancano e oggi ne circola uno nuovo: all'Isola potrebbe arrivare il suo coming out

Si sta dicendo davvero di tutto su Cristina Scuccia, nota a tutti per aver vinto The Voice e partecipato a Ballando con le stelle nei panni di Suor Cristina. La giovane ex suora, è al suo terzo programma televisivo, sta infatti partecipando all’Isola dei famosi 2023 ma stavolta, non veste più i panni di suora ed è anche per questo che i gossip sul suo conto si sprecano. C’è chi dice che Cristina, prima di sbarcare sulle bianche spiagge dell’Honduras non abbia fatto la vita che ha raccontato in tv ( ha detto di esser stata una cameriera in Spagna, avendo dato tutti i soldi ricevuti per le partecipazioni televisive alla chiesa). E invece c’è chi dice che ci sia molto di nascosto, persino di torbido, nella vita che la ragazza ha fatto negli ultimi anni. Era facile aspettarsi che sarebbe successo di tutto e che si sarebbe detto di tutto sul conto della Scuccia e sta succedendo. Nelle ultime ore in particolare, si è molto parlato anche della vita privata di Cristina, qualcuno ha detto che sarebbe impegnata e non single come dichiara. C’è chi dice anche che la ex suora è in realtà fidanzata con un uomo che a sua volta era un frate e che adesso non lo è più. Gossip al limite dell’impossibile, capirete bene. E’ di oggi anche un’altra notizia sulla ex suor Cristina.

Isola dei famosi 2023, l’ex suor Cristina farà il suo coming out in tv?

Da MowMAG arrivano altre indiscrezioni: “Come se già non fosse abbastanza, i rumors non finiscono qui. Noi di MOW, umili ambasciatori, riceviamo e diffondiamo. Senza portare pena. “Ha una fidanzata a Madrid“, ci viene riferito.” Si parla quindi della Spagna, paese in cui la ex suor Cristina ha vissuto prima di tornare in Italia. E si legge ancora sul sito: ” E perché proprio a Madrid? Dopo la rinuncia ai voti, l’ex orsolina Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica, laicissima. “C’è aria di coming out“, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, “Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai“. Ah”.“

E’ apparso abbastanza chiaro che gli autori dell’Isola dei famosi puntino moltissimo su Cristina in questa edizione del reality, puntano anche su questo possibile coming out? Vedremo. Anche perchè a questo punto non sarebbe proprio cosa spontanea visto che altri, hanno parlato per lei.