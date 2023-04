Amici 22 spoiler 29 aprile: Cricca vs Aaron, chi esce?

Cricca vs Aaron, chi uscirà nella puntata di Amici 22 in onda questa sera? Ecco le ultime news

La settima puntata del Serale di Amici 22 sta andando in onda in questi minuti e come ogni settimana, il momento clou sarà l’eliminazione di uno dei concorrenti. Chi uscirà nella puntata di Amici 22 del 29 aprile 2023? Come saprete, la puntata è registrata per cui si sa già quali saranno gli allievi che arriveranno al ballottaggio finale. Anche questa settimana, due allievi al faccia a faccia finale, parliamo di Cricca ( che era stato già a rischio eliminazione la scorsa settimana) e poi Aaron, alla sua prima volta . Chi uscirà quindi tra Cricca e Aaron?

Amici 22 spoiler e anticipazioni 29 aprile 2023: chi esce?

Prima di scoprire il verdetto, facciamo un breve recap delle anticipazioni della settima puntata. Nella prima manche si sono scontrati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I primi hanno trionfato e la coppia formata da Cricca è finito al ballottaggio. Nella seconda manche, Rudy e Alessandra hanno deciso di sfidare Arisa e Raimondo Todaro, che hanno vinto. Questa volta, invece, ad essere provvisoriamente eliminato è stato Aaron. Nell’ultima manche, Arisa e Raimondo hanno deciso di sfidare Lorella ed Emanuel, vincendo per la seconda volta di fila. Maddalena è finita al ballottaggio, ma grazie all’intervento dei giudici, è stata subito salvata.

Cricca e Aaron sono finiti al ballottaggio finale, ma solo in casetta hanno scoperto il loro destino, come succede sempre. Ma chi è uscito? Secondo le voci che circolano sul web, sembrerebbe che sia stato eliminato Cricca. Tuttavia, come sempre accade, queste sono solo speculazioni e bisognerà attendere la conferma ufficiale.

L’appuntamento con la settima puntata del Serale di Amici 22 è stato seguito da tantissimi fan del programma, pronti a conoscere il verdetto definitivo sull’eliminazione di uno dei concorrenti. Non resta che attendere fino alla mezzanotte circa, quando finalmente scopriremo chi ha lasciato il talent show a sole due settimane dalla finale. Intanto, tutti i fan del programma possono già segnare sul calendario l’appuntamento con la prossima puntata, che andrà in onda come sempre su Canale 5 alle 21.25. Teoricamente, perchè proprio oggi, è circolata una notizia particolare. Dagospia ha infatti rivelato che due allievi di Amici 22 sarebbero positivi al covid e quindi, la semifinale potrebbe essere a rischio.