Il covid torna ad Amici 22: 2 concorrenti positivi, cosa succede ora

Ad Amici 22 potrebbe esser scoppiato un focolaio di covid: 2 i concorrenti positivi, chi sono e che cosa succederà?

Ultime new dal mondo di Amici 22 e arrivano da Dagospia. Il popolare talent show Amici di Maria De Filippi si trova ad affrontare una situazione imprevista e preoccupante in vista delle fasi finali del Serale. Due concorrenti ancora in gara sono risultati positivi al test Covid, causando l’inevitabile diffusione del virus tra gli studenti della scuola di Amici. Non è la prima volta che succede, anche se in modo ufficiale, non è mai stato confermato nulla ma nella passata edizione, diversi concorrenti si ammalarono ( si disse all’epoca a causa di alcuni contatti con i ballerini professionisti). Lo confermarono gli allievi solo una volta usciti dalla scuola di Amici ma ufficialmente, non se ne parò mai. A pochi giorni dalla finale, succede di nuovo, nonostante le grandi precauzioni che da sempre, tutti i protagonisti dei programmi di Maria de Filippi prendono.

L’annuncio della situazione è stato dato dal noto portale Dagospia, che ha precisato che la puntata che andrà in onda sabato 29 aprile su Canale Cinque non subirà alcuna variazione, in quanto la registrazione è stata effettuata il giorno precedente alla scoperta dei casi Covid. La puntata che vedremo oggi, 29 aprile infatti è stata registrata giovedì.

Amici 22 nuovo focolaio covid nella casetta: cosa sta succedendo

Se dunque per questa puntata non ci sono problemi, la situazione potrebbe compromettere la semifinale prevista per il prossimo sabato 6 maggio, a meno che gli allievi colpiti dal virus non si riprendano in tempo. Attualmente, non è stato reso noto l’identità dei concorrenti positivi al Covid. Secondo quanto si legge nell’articolo di Giuseppe Candela, dovrebbero essere 2.

Questa notizia arriva in un momento cruciale per il talent show, che si avvicina alla conclusione della stagione e alle fasi decisive della competizione. Non è certo ciò che gli appassionati di Amici di Maria De Filippi avrebbero voluto sentire, ma è un ulteriore avvertimento sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sulla diffusione del virus e sulla necessità di seguire le misure di prevenzione per evitare la sua propagazione come si stava comunque facendo. Il problema adesso potrebbe essere un altro, se è vero che i due allievi contagiati potrebbero anche guarire, in vista della prossima registrazione, non è detto che non abbiano contagiato anche gli altri e che quindi qualcuno rischi di saltare il gran finale. Vedremo nelle prossime ore che cosa succederà e soprattutto se arriverà anche un comunicato ufficiale da parte della produzione di Amici.