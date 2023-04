Amici 22 spoiler e anticipazioni 29 aprile, l’eliminato: chi esce

Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di Amici 22 in onda il 29 aprile su Canale 5: spoiler e anticipazioni

La settima puntata del Serale di Amici 22 è stata registrata e andrà in onda su Canale 5 sabato 29 aprile 2023, e ovviamente sono tante le anticipazioni che arrivano sui social, grande anche la curiosità del pubblico di sapere che cosa è accaduto in questa puntata. Dopo i day time infiammati di questi giorni, con tutti i protagonisti di Amici 22 particolarmente agguerriti, ci si aspetta grande show dalle ultime puntate del serale del talent di Maria de Filippi. Come di consueto, durante la puntata ci sarà un’eliminazione, ma non conosciamo ancora il nome del candidato che dovrà lasciare il talent show di Maria De Filippi, a sole due settimane dalla finalissima. Possiamo però raccontarvi quello che è accaduto nella registrazione e quindi parte di quello che vedremo il 29 aprile su Canale 5. Pronti per spoiler e anticipazioni? Se siete curiosi, continuate a leggere, altrimenti interrompete pure.

Amici 22 spoiler e anticipazioni: tutto quello che vedremo il 29 aprile su Canale 5

Secondo le anticipazioni di SuperguidaTV, durante la settima puntata si sono svolte tre sfide tra le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e Arisa e Raimondo Todaro. Nella prima sfida, i vincitori sono stati Rudy e Alessandra, e il candidato all’eliminazione provvisoria è risultato essere Cricca. Nella seconda manche, invece, Arisa e Raimondo hanno vinto contro Rudy e Alessandra, e Aaron è stato eliminato provvisoriamente. Infine, nella terza sfida, Arisa e Raimondo hanno vinto nuovamente, eliminando Maddalena. Due cantanti e una ballerina, come è andata a finire?

Tra i tre allievi in ballottaggio, la prima a salvarsi è stata Maddalena, mentre Cricca e Aaron sono finiti al ballottaggio finale. Durante la messa in onda della puntata scopriremo dunque chi tra i due cantanti sarà l’eliminato della settima puntata del Serale. Come sempre infatti sarà Maria de Filippi a leggere il verdetto. Per la grande legge dei numeri dovrebbe toccare a Cricca, anche perchè il cantante era già finito al ballottaggio la scorsa settimana. Per cui Lorella Cuccarini, che può contare su Angelina, forse questa volta potrebbe perdere uno dei suoi pupilli. Staremo a vedere.

Appuntamento a domani, con la nuova puntata del serale di Amici 22 su Canale 5.