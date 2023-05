“Ti piacciono gli uomini o le donne” la domanda all’ex suor Cristina è diretta, meno la risposta

Qualcuno pensa che per l'ex suor Cristina sia arrivato il momento del coming out: che cosa dirà? Le ultime news dall'Isola dei famosi 2023

Oggi l‘Isola dei famosi 2023 non andrà in onda in prima serata ma il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di seguire il day time, il primo maggio. E tra i vari argomenti c’è stato anche quello che ha visto Suor Cristina protagonista, o meglio l’ex suor Cristina. Come si è detto in queste prime due settimane, c’è molta curiosità intorno al suo passato, al suo presente ma anche al suo futuro. La storia di Cristina Scuccia affascina moltissimo gli altri concorrenti e in questo day time, abbiamo visto che si è parlato ancora una volta della sua vita sentimentale. I naufraghi hanno chiesto alla Scuccia se in questo momento sia fidanzata, se pensa a un uomo nel suo futuro. E quando hanno visto Cristina un po’ reticente hanno provato a cambiare la domanda, chiedendole se le piacciono gli uomini o le donne. “A me piacciono le persone “ ha detto l’ex suor Cristina e ovviamente questa sua risposta ha infiammato il pubblico che segue l’Isola dei famosi e che è a conoscenza dei rumors. Da giorni infatti si dice che l’ex suor Cristina abbia deciso di partecipare al reality di Canale 5 anche per raccontare della sua sessualità e di fare coming out; una cosa che riuscirebbe a metà, visto che qualcuno fuori, ha già parlato della sua attrazione per le donne.

Le parole di Cristina sulla sua vita sentimentale

Cristina ha spiegato che nella sua vita, non c’è stato nulla di molto convenzionale. Generalmente si va a scuola, si studia, si conosce una persona, si fa magari un figlio dopo il matrimonio, si lavora. Lei invece ha smesso di studiare, è entrata in convento e solo oggi sta riprendendo in mano la sua vita, per cui tutto potrebbe succedere. “Sono io forse che seleziono troppo le persone da avere al mio fianco” ha detto la Scuccia quando le hanno chiesto se in questi ultimi mesi non ha avuto nessuno accanto. I naufraghi le hanno anche chiesto se non abbia delle esigenze fisiche. “Dico che non siamo animali, io potrei anche continuare con il mio voto di castità” ha detto Cristina, non svelando molto, almeno per ora, di quella che è la sua vita privata.

Il fatto che però in più di una occasione, non abbia parlato di un uomo nel suo futuro, ma di una “persona” ha lasciato immaginare che la Scuccia, possa presto rivelare qualcosa. Come del resto aveva anche anticipato Vladimir Luxuria, che in una puntata di Pomeriggio 5 in onda qualche giorno fa, si era detta sicura che Cristina, avrà molto altro da dire sul perchè della fuga dal convento. Luxuria è convinta infatti che il percorso da suora di Cristina sia terminato per motivi di cui ancora lei, non ha parlato.