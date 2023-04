Vladimir Luxuria su Cristina: “Credo che avrà altre cose da dire e spiegare perchè ha lasciato il velo”

Secondo Vladimir Luxuria, Cristina Scuccia dovrebbe ancora raccontare i reali motivi per cui ha scelto di non essere più una suora e di lasciare il velo

Non ha dubbi Vladimir Luxuria e punta tutto sull’ex Suor Cristina in questa edizione dell’Isola dei famosi. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda il 25 aprile, c’è stato spazio per parlare anche dal reality condotto da Ilary Blasi, nessun embargo per il programma come era successo con il Grande Fratello VIP in una fase dell’edizione. Tra gli ospiti della d’Urso quindi, proprio l’opinionista dell’Isola che ha parlato della sua affinità con Cristina Scuccia ma anche di come, a suo dire, il percorso della ragazza sarà molto particolare. Luxuria è convinta di una cosa: nonostante le interviste in tv e sui giornali, a suo dire, l’ex suor Cristina, ha ancora molto da dire. Luxuria è infatti convinta che ci siano altri motivi dietro alla scelta di lasciare il velo. E crede anche che Cristina molto presto, quando se lo sentirà, deciderà di raccontare pubblicamente quello che deve dire.

Le parole di Vladimir Luxuria sull’ex suor Cristina

“E’ un personaggio molto fotte che mi piace molto, credo che non si sia lasciata andare completamente io dico che ha ancora il freno a mano tirato. Penso che lo faccia anche perchè si sente di rappresentare qualcosa, un legame con la fede” ha detto Vladimir Luxuria nello studio di Canale 5. “Io credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo” ha aggiunto l’opinionista dell’Isola dei famosi 2023. “Quindi secondo mei lei durante questa isola dirà qualcosa in più rispetto a quello che noi sappiamo adesso” ha continuato Luxuria nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 25 aprile. “E qui mi sto zitta” ha concluso.

Cristina Scuccia e l’outing fatto da altri

Le parole di Luxuria hanno inevitabilmente fatto pensare a quanto uscito sui media on line negli ultimi giorni. Prima dell’ultima puntata dell’Isola infatti è stato lanciato uno scoop che vuole Suor Cristina o meglio l’ex suor Cristina pronta a fare coming out all’Isola per parlare della sua relazione con una ragazza. In realtà a questo punto sarebbe un outing, visto che qualcuno lo ha fatto al suo posto. E a dire il vero, anche quel commento di Luxuria, ha lasciato intendere tutto questo. Vedremo. Sta di fatto che forse forse, avrebbe dovuto essere la Scuccia a decidere come e quando parlare della sua relazione.