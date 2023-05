Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro all’Elrow ma ci sono anche Giaele e Brad ex riservato

Oriana Marzoli sui social continua a pubblicare le foto scattate all'Elrow a Madrid

Chi non credeva all’amicizia tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà dovrà ricredersi come chi non credeva all’interesse di Daniele Dal Moro per la bella venezuelana. Sui social li vediamo spesso insieme e li ritroviamo scatenati all’evento spagnolo Elrow. L’ex gieffina vip che passa da un programma all’altro, da un evento all’altro, era a Madrid per alcuni impegni di lavoro e ha colto l’allegra occasione per partecipare al festival. Più sexy che mai era con Daniele Dal Moro e con Giaele De Donà accompagnata a sua volta dal marito Brad. Sui social si sprecano i commenti su Brad: il marito della De Donà era molto riservato, non voleva apparire, invece è sempre presente e sembra anche divertirsi, altro che crisi e divorzio, a lui Giaele piace sempre di più.

Oriana Marzoli al festival musicale Elrow

Tutina retata, cintura argento, occhialoni scuri e body nero. E’ tornata anche la coda ai capelli e Oriana è così felice che tutto proceda come aveva sperato. “È sempre bellissimo questo festival! Sono davvero contenta di averlo fatto conoscere anche a Daniele, Giaele e Brad! Abbiamo passato una bellissima giornata anche in compagnia delle mie amiche spagnole!” ha scritto l’ex vippona che sta vivendo il suo momento d’oro. Amore a gonfie vele e divertimento sempre assicurato, amicizia che prosegue e lavoro su lavoro da aggiungere ai suoi programmi,

Oriana Marzoli è anche impegnata con il reality show spagnolo Superviviente, la versione spagnola dell’Isola dei famosi.

Sui social chi commenta le foto di Oriana al festival in Spagna esalta la sua simpatia, la sua bellezza, ma c’è chi si chiede quanto possa resistere Daniele Dal Moro con lei, con una vita così diversa dalla sua. Solo il tempo dirà se resisteranno insieme, intanto, in tantissimi fanno il tifo non solo per la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip ma anche per l’amicizia tra Oriana e Giaele.

E’ incredibile ma in ogni stagione del GF Vip c’è un amore che prosegue, una coppia che nasce sotto le telecamere e poi prosegue, sempre davanti alle telecamere ma non solo.