L’ennesima frecciata velenosa di Luxuria a Totti: ossessione Bastian

Vladimir Luxuria lancia l'ennesima frecciata a Francesco Totti che continua a subire

Bisogna dire che da quando l’Isola dei famosi 2023 è iniziata, Vladimir Luxuria si è molto divertita a scherzare con Ilary Blasi e a fare delle battutine sulla sua nuova relazione. Scherza con lei con parole in tedesco, fa doppi sensi, cita il nome di Bastian. Un po’ come del resto aveva fatto Ilary sia a Verissimo che nella prima puntata dell’Isola, senza lesinare bordate a chi da casa, guardava. Riferimenti a Totti e ad altre persone, erano del tutto voluti e non casuali. E Luxuria in qualche modo sembra essere “ossessionata” in modo buono, dal nuovo fidanzato di Ilary Blasi tanto che, anche nella sua ultima intervista, lo cita, e cita anche Francesco Totti, con una frecciata che di certo non è passata inosservata. Chiamata a parlare di quello che sta succedendo in questa edizione dell’Isola e anche del rapporto tra Ilary ed Enrico Papi, di cui tanto si è discusso ( il conduttore si è beccato anche un tapiro per l’occasione), Vladimir ha lanciato qualche bordata qua e là.

La frecciata avvelenata di Vladimir a Totti

intervenuta a Casa Chi, Luxuria che vive in prima persona il rapporto tra Ilary Blasi e Papi, di cui tanto si è parlato in queste ultime tre settimane, ha spiegato: “Come vedo la loro relazione? Prima dell’inizio de L’Isola sentivo dire che c’erano screzi tra Ilary e Alvin. Quindi Enrico Papi è così straripante, ma tutta questa idea che siano ai ferri corti non la vedo. Poi bisognerebbe chiedere ai diretti interessati“. Luxuria giustamente ricorda che lo scorso anno si parò per settimane delle liti tra Ilary e Alvin che non c’erano mai state e adesso succede anche con Papi, forse perchè il conduttore, ha un suo modo di fare molto passionale, essendo appunto un conduttore e non uno abituato a dare opinioni.

E poi ecco che è arrivata, la bordata all’ex capitano della Roma, così, dal nulla: “Se sostituiranno Papi con Bastian? No, quello è stato Totti che ha subito la sostituzione“. Ennesima frecciata contro Francesco Totti che continua a essere citato, suo malgrado.