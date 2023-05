Enrico Papi riceve il tapiro d’oro per la lite con Ilary Blasi: “Non mi cacciano dall’Isola”

Striscia ha consegnato il tapiro d'oro ad Enrico Papi, secondo lui resta all'Isola dei famosi accanto ad Ilary Blasi

Arriva l’attesa terza puntata dell’Isola dei famosi 2023 ed Enrico Papi riceve il tapiro d’oro. Poco prima della diretta di Ilary Blasi per la sua Isola il nuovo opinionista si è beccato un nuovo tapiro d’oro. La motivazione è semplice, è a rischio il suo posto al reality show. Cosa c’è di vero in tutto questo? Già dopo la prima puntata dell’Isola dei famosi sembra che Ilary Blasi abbia chiesto agli autori di richiamare Enrico Papi perché ingestibile, una richiesta che sarebbe arrivata addirittura durante la pubblicità. Nella seconda puntata non è andata meglio, Papi ha anche strappato dalle mani della conduttrice la busta contenente il nome del naufrago eliminato. In diretta tutto si è risolto con una battuta di Ilary Blasi ma a programma finito ci sono state delle riunioni, un altro richiamo per il conduttore che forse non sopporta il secondo ruolo da opinionista.

Enrico Papi a Striscia la notizia prima dell’Isola dei famosi

Questa sera Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro, il secondo nella carriera di Papi. Motivazione le tensioni, vere o presunte, durante l’ultima puntata dell’Isola. Perché Enrico papi ha strappato la busta dalle mani della conduttrice? Soffre per il fatto di non essere il conduttore?

Papi ride, spiega che è spontaneo, che non pensa a quello che fa. “No. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così e non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma. Ma no figurati sono solo voci, nessuno mi caccia dalla trasmissione”.

A questo punto ci chiediamo se Enrico Papi in questa edizione del reality show abbia preso il posto di Alvin, sia lui l’amico con cui la conduttrice deve fingere di avere dei problemi, fingere battutine e litigi. Papi è certo che resterà nello studio di Canale 5 collega di Luxuria; Staffelli è un po’ meno certo della cosa, ancora di meno chi ha riportato di una riunione per un richiamo importante nei confronti del conduttore/opinionista.