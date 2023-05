L’Isola dei Famosi 2023, Cecchi Paone attacca Ilary Blasi: “Contratto prevede che non mi divida da Simone, è gioco al massacro”

Dopo aver saputo che il reality romperà le coppie in gara, Alessandro Cecchi Paone ha attaccato la conduttrice

A L’Isola dei Famosi 2023 gli equilibri cambiano ogni settimana, per compatibilità caratteriali dei naufraghi ma… anche a causa delle mutevoli regole di gioco imposte dagli autori. Nella puntata andata in onda questa sera 8 maggio, ad esempio, lo “spirito dell’isola” ha deciso di cancellare definitivamente la tribù degli Accoppiados spostando di fatto tutti gli uomini nella tribù degli hombres e tutte le donne nella tribù delle chicas. Ma non solo: visto che le due tribù non prevedono concorrenti in coppia, tutte le coppie degli ex Accoppiados diventano concorrenti singoli. Una decisione piuttosto ovvia per un reality ma non per Alessandro Cecchi Paone, che è saltato su tutte le furie in diretta tv.

Capita tutta l’antifona, infatti, l’ex divulgatore televisivo ha preso in contro piede Ilary Blasi dichiarando che non ha alcuna intenzione di separarsi per gioco dal suo attuale fidanzato Simone Antolini, tirando in ballo persino Mediaset e il contratto firmato prima di partire per l’Honduras.

L’Isola dei Famosi 2023, Cecchi Paone attacca Ilary Blasi in diretta tv

“Noi giochiamo solo in coppia!” – ha esclamato Alessandro Cecchi Paone, dopo aver scoperto che il programma lo avrebbe costretto a scoppiare la coppia “di gioco” on Simone Antolini – “Noi a settembre siamo stati interpellati in coppia. In coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo! O come coppia o niente! Lo abbiamo detto ai quattro venti!”. La conduttrice gli ha fatto notare che la separazione delle coppie è una classica dinamica da reality show e che i concorrenti sono costretti a rispettare le regole del gioco in quanto hanno volontariamente firmato il regolamento di gara.

Ma Cecchi Paone non ci sta, e aggiunge: “I miei avvocati, che sono più bravi di me e di te Ilary, l’ho hanno letto. Questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’Azienda e della produzione del programma. Questa coppia non si scoppia! Per motivi che so io, una volta mi è svenuto Simone tra le braccia… Questo non è un gioco ma è un gioco al massacro!“.

Per cercare di contenere il programma e mandare la trasmissione avanti, la polemica è stata semplicemente chiusa e rimandata alla prossima puntata. Con che scusante? Semplicemente il povero Simone Antolini è in infermeria da un paio di giorni a causa di un infortunio quindi Alessandro Cecchi Paone avrebbe comunque partecipato a tutta la puntata in qualità di concorrente singolo. Quando il giovane tornerà in gara, quali saranno le sorti della coppia? Resteranno concorrente unico o verranno separati?