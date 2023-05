La maledizione dell’Isola 2023: anche Fiore Argento ko si ritira

E' arrivata la decisione di Fiore Argento: lascia l'Isola dei famosi 2023

E’ veramente un disastro il bilancio di questa edizione dell‘Isola dei famosi 2023. Una vera e propria maledizione per i concorrenti che sono stati costretti a ritirarsi. Questa settimana tocca a Fiore Argento. La sorella di Asia, dopo il tira e molla nella diretta del 15 maggio, alla fine ha deciso di lasciare il reality. Troppo dolore al piede, a causa dell‘infortunio subito, neppure la telefonata di sua sorella Asia in diretta è servita per farle cambiare idea.

Dallo studio dell‘Isola dei famosi 2023 sono arrivati appelli e incoraggiamenti per Fiore, che stava comunque conquistando il pubblico con il suo modo di fare, nel bene e nel male. Ed effettivamente, dopo le parole di Enrico Papi e Vladimir Luxuria, che l’avevano invitata a stringere i denti e a resistere, Fiore sembrava aver cambiato idea. E’ stata anche chiamata a fare la sua nomination, nonostante non fosse per nulla convinta di voler restare ( facendo tra l’altro parecchio innervosire Ilary Blasi, era palpabile la sua insofferenza nei confronti di una decisione che tardava ad arrivare).

Alla fine però Fiore Argento ha preso la sua decisione e ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2023. E’ la quinta concorrente che si ritira da questa edizione del programma di Canale 5.

Perchè Fiore Argento ha lasciato l’Isola dei famosi

“Non riesco a camminare, non riesco ad aiutare, non posso stare tutto il giorno sulla stuoia” aveva detto Fiore, spiegando il motivo per il quale aveva deciso di lasciare il reality di Canale 5. E ancora: “Non posso neanche fare il bagno perché se la fasciatura si bagna si allenta e poi il mignolo mi si muove. Fa caldo. Anche solo per andare in bagno devo fare tutto un tragitto a piedi e sento male, la notte non dormo dal dolore”.

La telefonata di Asia Argento per sua sorella

Per convincere Fiore a restare, è arrivata anche la telefonata di Asia Argento che ha ricordato il suo drammatico infortunio a Pechino Express: “Fiore io mi sono rotta le ginocchia e le dita delle mani, il peggio sono i primi giorni. Ormai il peggio è andato. Non puoi ritirarti, non puoi rinunciare al tuo sogno. Ritirarsi per un mignolo rotto è da vigliacchi! Io e papà ti guardiamo ogni lunedì sera“. Ma Fiore a quanto pare, provava molto dolore…

La decisione di Fiore dopo le nomination

Arrivata in sede nomination, la concorrente ha fatto capire di voler andare via. Ilary Blasi l’ha invitata a fare comunque la sua nomination. E poi però alla fine Fiore ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2023.