Corinne Clery non parla da anni col figlio, Ilary quasi si emoziona e Papi fa un appello ad Alex

Il dolore più grande per Corinne Clery. Ilary quasi si emoziona, Enrico Papi fa un appello al figlio

All’Isola dei famosi 2023 Ilary Blasi e gli altri continuano a ripetere che Corinne Clery è molto materna ma con suo figlio Alex non parla da 6 anni. Non è la prima volta che ne parla in tv ma questa volta Corinne Clery è disposta a raccontare che questo è il dolore più grande della sua vita perché suo figlio era la sua vita. “E’ il più grande dolore, sono 6 anni che me lo tengo dentro e non ho pace”. Vorrebbe avere un dialogo con lui, questa volta tende la mano, ripete più volte che suo figlio è stata la sua vita, trattiene a fatica le lacrime. Anche Ilary Blasi sembra quasi sul punto di emozionarsi ascoltando la sua naufraga ma riesce a non farlo. C’è invece Enrico Papi che dopo avere ascoltato Corinne Clery fa un appello a suo figlio.

Corinne Clery, le parole per suo figlio

Sulla spiaggia de L’Isola dei famosi 2023 succede anche questo, che arrivi ancora più forte il desiderio di risolvere i problemi e ogni dubbio. A Corinne manca qualcuno a cui dare tutto il suo affetto e per questo è così materna tutti; le manca suo figlio, un figlio che non vede e con cui non parla da tanti anni. Hanno litigato, una brutta lite arrivata dopo altre e da quel momento si sono detti addio.

Di recente è riuscita ad avere un contatto con i suoi nipoti. Stavano vivendo un brutto periodo e lei ha iniziato ad essere presente con messaggi pieni di affetto, si sono riavvicinati ma non è accaduto lo stesso con suo figlio. E’ nel reality show di Canale 5 perché spera che i suoi nipoti la seguano orgogliosi.

Ricorda ogni cosa fatta con suo figlio, sono così tanti i ricordi con lui, dalla nascita alle feste insieme, le cenette con le prime ragazze, i viaggi insieme, dormivano insieme. “E’ sempre nel mio cuore” e sull’isola pensa sempre a lui.

Enrico Papi si rivolge al figlio di Corinne Clery, lui ha perso la madre da poco: “Perdere una madre è devastante, mettiti in contatto con tua madre e non perdere questo rapporto. La mamma è l’unica persona che riesce a rendere perfetta la vita e quando non l’avrai più ti mancherà. Ogni secondo perso sarà perduto per sempre”. Alex chiamerà?