Ilary Blasi sta imparando il tedesco: Bastian arriverà all’Isola dei famosi 2023?

Ilary Blasi parla in tedesco, basta una frase all'Isola dei famosi 2023, tutta per Bastian

Poco prima delle 22 al via la quinta puntata dell’Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi cambia ancora look, sempre black ma niente frecciatine per Totti ma ormai ogni inizio è dedicato a Bastian Muller. Ilary Blasi sta imparando il tedesco, tutto per il suo compagno, magari sta iniziando solo con qualche frase ma non si lascia sfuggire l’occasione di far notare la sua pronuncia. Complice Vladimir Luxuria lancia una battuta in tedesco, la sua opinionista dell’Isola dei famosi la coglie subito e le fa i complimenti per la nuova lingua. Poi tocca a Luxuria che anche questa volta chiede a Ilary Blasi se una volta lo porterà in studio. “Ma ce lo porti qui una volta?” il riferimento ovviamente è al nuovo compagno, l’imprenditore di Francoforte. Enrico Papi, più calmo del solito, finge di non capire di chi stanno parlando. Ilary lascia cadere il discorso e le domande, anche questa volta l’obiettivo è raggiunto.

Ilary Blasi dedica ogni puntata dell’Isola dei famosi 2023 a Bastian

E’ arrivata a Milano direttamente da Lugano, dal suo romantico fine settimana con il compagno, ma con la coppia c’era anche Chanel Totti con il suo fidanzato. Bastian è invece tornato in Germania e di certo ogni lunedì sarà seguirà la sua Ilary in tv. E’ dalla prima puntata di questa edizione che la conduttrice Mediaset ha messo in chiaro che se è finita con l’ex marito è arrivato un altro uomo nella sua vita e se su Francesco Totti non ha più nulla da dire ogni inizio puntata del’Isola è per il suo nuovo amore.

Ilary Blasi è sempre stata molto riservata in tv sulla sua vita privata o forse non le interessava fare dichiarazioni d’amore. Con Bastian Muller è diverso, non dice molto ma le piace confermare che il loro amore procede a gonfie vele e lascia che anche gli altri facciano delle battute sulla loro storia che è sempre più importante e forse davvero destinata ad arrivare anche all’Isola dei famosi, magari per la finale.