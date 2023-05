Le parole di Chanel Totti a Ilary Blasi nel giorno della festa della mamma e sempre

Gli auguri di Chanel Totti per la sua mamma. Ilary Blasi e sua figlia sono così simili

E’ il giorno della festa della mamma, un giorno pieno di dediche e d’amore ma Chanel Totti ha iniziato già da ieri a scrivere dolcissime parole per Ilary Blasi. Ieri la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato i suoi 16 anni, un compleanno a Lugano con la mamma, il fidanzato e Bastian Muller. La conduttrice Mediaset non ha fatto mancare i suoi auguri social alla sua Chanel. Una foto col pancione, Ilary giovanissima e felice che ricorda quel 13 maggio del 2007: “Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto” questi gli auguri per la sua bellissima adolescente che subito dopo ha risposto con una prima dedica alla sua mamma. “L’unica per me, ti amo con tutta me stessa” è stata la risposta di Chanel che ricorda spesso la frase che tanti anni fa in campo il suo papà dedicò a Ilary Blasi: “Sei Unica”. Oggi per la festa della mamma un’altra dedica importante.

Gli auguri di Chanel Totti per la festa della mamma

Sono ancora a Lugano, insieme, felici, pubblicano le foto dei loro abbracci, non c’è quasi traccia dei loro rispettivi fidanzati. Chanel sceglie uno scatto, un altro abbraccio, la sua mamma e lei così simili e il sorriso di entrambe è dolcissimo, nessuna posa, tutto spontaneo, come la frase che sceglie.

“All I need” scrive Chanel alla sua mamma, in inglese, per nascondere un po’ l’emozione. “Tutto quello di cui ho bisogno” e non è una frase che le dedica solo per la festa della mamma.

In tanti adesso diranno che pe parole della sedicenne sono una frecciatina a Noemi Bocchi ma Chanel e Ilary sono figlia e madre e non hanno bisogno di frecciatine a nessuno per dirsi che sono una la vita dell’altra, che hanno bisogno l’una dell’altra, che è ovvio che i figli vorrebbero vedere i genitori insieme e felici per sempre.